Manelistul Culiță Sterp audiat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, acuzat că a escrocat zeci de persoane, printr-o afacere fantomă cu monede virtuale

După ce, cu nici patru luni în urmă manelistul Culiță Sterp a fost autorul unui grav accident de circulație, în urma căruia victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, de data aceasta a fost nevoit să dea cu subsemnatul în fața procurorilor.

Cântărețul a fost luat pe sus de la Tribunalul din Cluj și dus la Parchetul de pe lângă judecătoria Timișoara, pentru a da declarație într-un dosar de înșelăciune.

Este vorba despre un grup de cetățeni moldoveni care aveau mai multe pagini în care îi invitau pe oameni să investească bani. Culiță Sterp și fratele lui au promovat aceste platforme pe Instagram. Oamenii erau convinşi să depună sume de bani cu promisiunea că vor încasa dublu în 72 de ore.

Se pare că cei doi au fost plătiți pentru fiecare reclamă făcută.

La momentul actual, atât Culiță Sterp cât și Iancu Sterp au primit acum calitatea de suspecți în dosar. Ambii frați au fost lăsați să plece acasă după declarații, fără a rămâne în arest. Iar pe lângă ei, alte 11 persoane au fost aduse la audieri, având în vedere gravitatea situației.

32 de persoane au depus plângeri, prejudiciul depășește 1,6 milioane de lei

Însă banii obținuți de la creduli au fost transferați în conturi din Republica Moldova. Iar cei care-i primiseră nu mai răspundeau la mesaje.

Este vorba despre un grup de cetateni moldoveni care aveau paginile InsideTrade Invest si GreatTrade in care ii invitau pe oameni sa investeasca bani pentru a cumpar actiuni. Surse judiciare au dezvaluit ca fratii Sterp au fost platiti pentru reclama facuta, motiv pentru care au primit calitatea de suspecti in dosar si au fost lasati sa plece acasa dupa declaratii.

Comunicatul Parchetului Judecatoriei Timisoara:

“Intr-un dosar penal inregistrat la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara in anul 2021, sub supravegherea procurorului din cadrul acestei unitati de parchet, au fost efectuate acte de urmarire penala cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale, Brigazilor de Operatiuni Speciale Timisoara, Constanta, Iasi, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Directiei de Investigatii Criminale, Serviciilor de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie Timis, Iasi, Constanta, Brasov, Hunedoara si Unitatii Teritoriale de Analiza a Informatiilor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politei Timis, pentru savarsirea unor infractiuni de inselaciune in forma continuata, prev. si ped. de art. 244 al. 1 si 2 Cp, cu aplic. art. 35 al. 1 Cp.

In cadrul acestui dosar a fost constituita o echipa comuna de ancheta formata din organe de urmarire penala din Romania si Republica Moldova, beneficiind de sprijinul EUROJUST (Agentia Uniunii Europene de Cooperare in Materie de Justitie Penala).

In data de 01.03.2023 au fost efectuate perchezitii in 11 locatii de pe teritoriul Romaniei, au fost aduse la audieri 11 persoane, au fost instituite masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 291.164,9 lei, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 11 suspecti si a fost pusa in miscare actiunea penala fata de doi dintre acestia, care au dobandit calitatea de inculpati.

In cauza a fost formulata propunerea de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, fata de unul dintre inculpati.

Prin actele de urmarire penala efectuate s-a retinut urmatoarea situatie de fapt:

In perioada anilor 2020 – 2021, doua persoane, dintre care una cetatean al Republicii Moldova, iar cealalta cetatean roman, cu concursul mai multor persoane, atat cetateni ai Republicii Moldova, cat si cetateni romani, au indus in eroare un numar de 32 de persoane vatamate, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase si prin folosirea de calitati mincinoase si de mijloace frauduloase, cauzandu-le acestora un prejudiciu in valoare de 1.632.648 lei (929.430 lei si 144.398 euro, echivalentul a 703.218 lei).

Astfel, cele doua persoane au creat conturile cu numele de utilizator Greatrade, Insidetradeinvest si Cryptotrade, pe platforma de socializare Instagram, pe care le-au prezentat ca fiind asociate unor societati comerciale inexistente si beneficiind de promovarea din partea a doua persoane de notorietate in Romania, au determinat persoanele vatamate sa le transfera diverse sume de bani, in diferite conturi bancare, sub pretextul investirii acestor sume in numele lor, urmand ca persoanele vatamate sa primeasca un profit garantat (uneori de pana la 95%, 18% profit pe zi, inclusiv profit de 100%, spunandu-le ca daca depun 100 Euro in 72 de ore vor primi dublu), promisiune care nu a mai fost respectata ulterior.

Pentru castigarea increderii persoanelor vatamate, acestea au fost initial determinate sa transfere sume mici de bani cu titlu de investitie, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum si presupusul profit. Prin aceasta modalitate a fost castigata increderea persoanelor vatamate, carora astfel li s-a crea falsa convingere ca vor avea profit garantat.”

