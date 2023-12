„MapSense – Navigating the World by Touch” – UVT instalează machetele tactile în toate spațiile din sediul principal

„MapSense – Navigating the World by Touch” – UVT instalează machetele tactile...

UVT a lansat joi, 7 decembrie, proiectul „MapSense – Navigating the World by Touch”, un proiect unic în România, care accesibilizează sub forma unor machete tactile toate spațiile principale ale sediului universității.

Echipa implicată în proiect a lucrat mai bine de un an la realizarea celor șapte machete de mari dimensiuni. Acestea sunt printate din plastic, prin tehnica de printare 3D. Scopul lor este să ofere persoanelor nevăzătoare un model redus la scară al structurii fiecărui etaj al clădirii. Astfel de modele tactile ajută nevăzătorii să înțeleagă spațiul în care se află și să se orienteze mult mai bine în interiorul unei clădiri atât de complexe. Machetele sunt montate la intrarea principala și în dreptul ieșirii din lift de la fiecare etaj.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „UVT a devenit de mai mult timp un spațiu al educației cu accent pe incluziune. A fost remarcat la nivel național procesul de accesibilizare prin etichetarea cu Alfabetul Braille a accesului la spațiile de cursuri. Acum, prin proiectul MapSense, dezvoltăm această abordare și completăm suportul de orientare destinat nevăzătorilor, instalând aceste hărți tactile. Remarc o caracteristică esențială a echipei de proiect, respectiv interdisciplinaritatea și eterogenitatea participanților, de la elevi la doctoranzi, din toate categoriile de specializări necesare. Întreaga echipă merită felicitată pentru ideile bune generate și mai ales pentru implementare.”

Lucrarea este rezultatul unei munci de echipă, în care s-au implicat studenți și profesori din Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Geografie și Departamentul de Informatică. Modelarea 3D a fost realizată de Marijus Musta, absolvent UVT, cu un doctorat în proiectare 3D în designul de automobile. Alina Satmari, coordonator al echipei și lector în cadrul Departamentului de Geografie, este expert în hărți tactile. La ajustarea modelelor și la printarea 3D au contribuit Răzvan Ioan Iovescu, Thomas Lazăr Andrei și Daniel Claudiu Miron, studenți în anul 2 la specializarea Informatică din cadrul UVT, coordonați de Theodor Radu Grumeza, doctorand al Facultății de Matematică și Informatică. Toți fac parte din echipa de robotică Smart::Bits, care a dezvoltat în ultimii ani mai multe echipamente inovative destinate persoanelor cu nevoi speciale. De asemenea, un rol foarte important în proiect l-au avut Oana Tudor, elevă a liceului Carmen Sylva din Timișoara, Constantin Cristache, profesor la Liceul Teoretic Special Iris din Timișoara, Iasmina David, masterandă în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie și Simona Smultea, membră a Asociației Ceva De Spus, care au oferit un suport valoros în etapele de test ale machetelor.

Echipa de proiect a construit un parteneriat de proiect alături de compania Artmatch SRL, care a asigurat o parte din suportul logistic.

„Ce ne-a adunat împreună? Preocuparea pentru a crea un mediu incluziv în instituția în care activam. Consider că tocmai această colaborare interdisciplinară poate reprezenta calea spre inovație în UVT. Preocuparea pentru accesibilizare în învățământul superior reprezintă o misiune asumată de UVT. Dorim să oferim tuturor categoriilor de studenți oportunitatea de a studia într-un mediu suportiv, potrivit nevoilor lor specifice. Diversitatea și egalitatea de șanse sunt elemente obligatorii pentru orice instituție de învățământ superior” – spune conf. dr. Theofild Lazar, prodecanul Facultății de Sociologie și Psihologie, coordonatorul proiectului.

„S-a pornit de la planul real al etajelor și s-au aplicat principiile cartografiei tactile, care trebuie să reducă numărul de elemente, să generalizeze, e un fel de economie tactilă pe principiul less is more. Simțul tactil are o rezoluție diferită de cel vizual și am învățat cum să ținem cont de asta în acești ultimi ani, în care ne-am specializat în realizarea de materiale cartografice pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Planșele au fost testate pe parcurs de nevăzători și îmbunătățite la sugestiile lor” – a explicat Alina Satmari, lector în cadrul Departamentului de Geografie, expert în hărți tactile.

Theodor Grumeza, doctorand al Facultății de Matematică și Informatică: „MapSense reprezintă doar începutul unui proiect complex, o colaborare extinsă între mai multe facultăți și mediul privat. El nu s-ar fi putut realiza fără dedicarea fiecărui membru din echipa. Angajamentul nostru este de a continua dezvoltarea și îmbunătățirea unor soluții care să sprijine comunitatea persoanelor cu deficiențe de vedere.”

Hărțile tactile din proiectul MapSense, deși au presupus un efort consistent și multe ore de muncă, reprezintă o etapă către accesibilizarea extinsă a UVT. Dezvoltarea accesibilizării va continua pe mai multe planuri: accesibilizarea tuturor spațiilor de învățare, accesibilizarea proceselor de predare-învățare, a evaluării și a admiterii.

