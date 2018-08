Marcați mormanele de gunoi din Timiș… pedalând!

Aveți nevoie de o bicicletă, chef de pedalat și voința de a marca… mormane de gunoi. În Timiș are loc Let’s Bike It!, un eveniment de cartare marca “Let’s Do It, Romania!”, în care, cu bicicleta și o aplicație de mobil, poți pune pe hartă locurile din Timiș unde sunt deșeuri, astfel ca în 15 septembrie voluntarii să știe de unde să le curețe.

Întâlnirea pentru cei care vor să carteze mormane de gunoi de pe bicicletă se dă în 26 august, la magazinul Decathlon de pe Calea Aradului, la ora 8.30.

Cum pui un morman cu deșeuri pe hartă:

Instalează-și gratuit aplicația de mobil World Cleanup, disponibilă gratuit pentru Apple si Android

Înregistrează-te în aplicație cu contul de Google sau Facebook

Când găsești un morman cu deșeuri, deschide aplicația și localizează pe hartă mormanul

Fă o poză și oferă câteva informații despre morman!

Cei care își vor lua bicicleta, vor descărca aplicația World Cleanup și vor pleca la vânătoare de deșeuri pot câștiga premii, de la biciclete la trotinete, corturi și multe altele.

