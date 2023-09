Marcel Ciolacu le-a spus social-democraţii de la filiala PSD Timiş că orice reformă va aduce lucruri bune: ”Să nu vă fie frică de reformă”

Premierul Marcel Ciolacu le-a transmis membrilor PSD Timiş care au participat sâmbătă la conferinţa judeţeană de alegeri, să nu le fie teamă re reforme, deoarece acestea aduc numai lucruri bune. Preşedintele social-democraţilor le-a mai spus acestora că românii aşteaptă soluţii şi eficienţă, iar măsurile luate pentru reformarea statului nu ating niciun cetăţean de rând.

„Este nevoie de o determinare concentrată când vorbim de infracţiuni de evaziune fiscală, atunci nu vom câştiga. Am venit cu un parchet în legea de asumare pe trei pariere, o reformă administrativă atât locală, cât şi centrală. De fapt, se crează cadrul legal în care următoarele luni ministerele, primăriile, consiliile judeţene să se poată reorganiza de a fi mult mai eficiente, fiindcă vorbim totuşi de digitalizare şi trebuie să ieşim din această organizare de tip comunist. (…) Nu cere nimeni să dăm oamenii afară mâine, dar raportul între servicii, între modul în care te adresezi cetăţenilor, între eficienţa administrativă, trebuie să fie unul echilibrat”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Conferinţa Judeţeană de alegeri a Organizaţiei PSD Timiş, de la Timişoara.

Premierul i-a îndemnat pe primarii social-democraţi să facă reforme.

„Trebuie să revenim la respect, trebuie să revenim la bun simţ. Orice reformă va aduce lucruri bune. Să nu vă fie frică de reformă. Veţi fi acuzaţi de oameni, dar faceţi reforme. România are nevoie de progres. Am venit în această lege cu combatere evaziunii fiscale, da, se vor modifica multe şi-n abordarea acestui fenomen infracţional şi în legislaţie şi în funcţionarea Ministerului de Finanţe. Am venit cu o reorganizare a Ministerului de Finanţe şi o abordare corectă. Nu mai există acest contact între funcţionar şi agentul economic. Nu mai există niciunde în Europa de astăzi. Suntem singurul stat din Uniunea Europeană care mai avem păcănele în oraş. Am venit cu măsuri fiscale”, a spus Ciolacu.

El a precizat că românii aşteaptă soluţii şi eficienţă, iar reorganizarea administrativă ar trebui făcută echilibrat.

„Cred că românii aşteaptă soluţii şi eficienţă. Nu am luat nicio măsură care să atingă un cetăţean de rând din România. (…) Vom ajunge şi la o reorganizare administrativă, dar sunt ferm convins că acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta. Dar la un moment dat această temă va trebui să fie o temă publică. Trebuie făcută echilibrat şi gândită foarte bine. Nu mai putem avea şcoli cu trei elevi. Statul trebuie să găsească alte soluţii”, a mai precizat Ciolacu.

Prim-ministrul a explicat că este în lucru un proiect de ţară în anul 2024 şi că îşi propune să fie cel mai bun premier al României.

„Se lucrează la un proiect de ţară în anul 2024. Noi am început să ne facem treaba, ne vom ridica la nivelul provocărilor anului 2024. Sunt determinat ca acest mandat, nu ştiu dacă vor fi cel mai bun prim-ministru, dar sunt determinat să mă pot uita la fiul meu, la fiul Sorin, Mihai, că am făcut ce este mai bine pentru România”, a conchis liderul PSD.

Premierul acuză că e şantajat de şefii companiilor de jocuri de noroc

Premierul Ciolacu acuză că e şantajat de şefii companiilor de jocuri de noroc: Solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj

Premierul Marcel Ciolacu a acuzat că există „o formă de şantaj” la adresa lui, cât şi a altor responsabili ai statului român, după ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea păcănelelor din oraşe. „În caitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”, a adăugat liderul PSD.

„Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor, primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt şi la Sorin Grindeanu”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Conferinţa Judeţeană de alegeri a PSD Timiş, de la Timişoara.

Preşedintele social-democraţilor a mai precizat că solicită statului român, în calitatea sa de premier, să verifice „dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”.

„Cu cât va ţine zidul corupţiei din Ministerul Transporturilor şi a intereselor, cu atât va fi mai atacat. Trebuie să îţi asumi, Sunt pregătit, la fel ca şi Freddy (Alfred Simonis – n.r.) şi Sorin (Grindeanu – n.r.) şi nu ne e frică de nimic din ceea ce am făcut, Să ştiţi că ei nu se opresc aici. Să vă fie frică de ceea ce pot inventa despre dumneavoastră. De aceea eu consider că am ajuns într-o formă de şantaj. În caitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”, a completat Ciolacu.

