Marcel Ciolacu: ”Lugojul este unul dintre oraşele care depăşesc Guvernul României, în direcţie greşită. În USR nu sunt altceva decât nişte ipocriţi, nişte mincinoşi”

Premierul Marcel Ciolacu, care a participat, sâmbătă, la Lugoj, la lansarea candidaţilor PSD pentru alegerile locale, a subliniat că Lugojul a stagnat în lipsa unui plan administrativ. El s-a referit şi la conducerile guvernelor din ultimii 10 ani şi a afirmat că în această perioadă au fost schimbaţi 10 prim-miniştri.

”În 10 ani am fost conduşi cu ură. La fiecare rând de alegeri, România trebuia să vorbească, o parte dintre români, despre o altă parte de români, cât de hoţi şi nenorociţi sunt unii”, a arătat el. Ciolacu a criticat, în discursul său, USR, despre care a afirmat că este un partid de ”ipocriţi” şi ”mincinoşi”.

”A început domnul Simonis să ne spună că foarte multe investiţii, sub această guvernare, au fost dirijate către Timiş, către Timişoara. Mai puţin în Lugoj. De ce? Asta nu înseamnă că Lugojul e un oraş înapoiat. Nu. Lugojul a stagnat. Lugojul nu s-a dezvoltat. În Lugoj nu a existat o viziune şi un plan administrativ. În Lugoj nu s-a avut cu cine să se stea de vorbă. Autorităţile locale sunt baza dezvoltării unei ţări, a unei societăţi, a unui judeţ, a unui oraş, a unui municipu. Neavând cu cine discuta, nici la nivel de consiliu judeţean, nici la nivelul municipiului, normal că lucrurile nu au mers în direcţia corectă. Nu m-am uitat pe sondajele dumneavoastră să văd direcţia în care s-a îndreptat Lugojul în ultima perioadă, dar sunt ferm convins că sunteţi unul dintre oraşele care depăşiţi Guvernul României, în direcţie greşită”, a declarat Marcel Ciolacu, sâmbătă, la Lugoj.

Premierul a vorbit şi despre datoria de a avea stabilitate politică şi de a construi servicii publice.

”În 10 ani am fost conduşi astfel încât să schimbăm 10 prim-miniştri. În 10 ani am fost conduşi cu ură. La fiecare rând de alegeri, România trebuia să vorbească, o parte dintre români, despre o altă parte de români, cât de hoţi şi nenorociţi sunt unii, cât de roşii sau de galbeni sunt alţii. Eu nu am intrat în politică, la fel ca şi dumneavoastră, să avem duşmani. Noi am intrat în politică să construim, noi am intrat în politică să încercăm să îi readucem pe copii, pe nepoţii noştri, pe fraţii noştri, înapoi în România. Datoria noastră este de a avea o stabilitate politică, datoria noastră este de a construi servicii publice, alături de autorităţile locale. Pentru că niciun guvern nu poate pune un plan naţional în aplicare fără autorităţile locale”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, Marcel Ciolacu a lansat un atac faţă de USR, despre care a spus că este ”partidul penalilor”.

”Au fost mult prea mulţi ani de ură. 30 şi de ani în care au apărut tot felul de formaţiuni politice care spuneau că alţii sunt penali, alte instituţii trebuie să facă mai mult, se implicau, comentau decizii ale magistraţilor, iar acum, când partidul, USR parcă, a devenit partidul penalilor, deodată şi DNA şi judecătorii şi procurorii, toţi sunt nişte duşmani. O spun fără nicio reţinere, nu sunt altceva decât nişte ipocriţi, nişte mincinoşi care au condus România timp de aproape 8 luni de zile, 9 luni de zile, au adus un haos către România, au înaintat către Comisia Europeană tot felul de aberaţii care a trebuit să le renegociem, nu au mărit nicio pensie, nu au mărit niciun salariu minim, nu au făcut absolut nimic. Parcă, dacă îmi aduc bine aminte, nu au făcut niciun kilometru. Singurul ministru care are zero kilometri daţi în circulaţie şi care, în continuare – vă spun sincer, nu că aş fi plecat acasă, aş fi ieşit din casă numai noaptea, să nu mă vadă nimeni – în continuare a avut tupeul să vină şi să ne dea lecţii. Oameni buni, aveţi cea mai frumoasă echipă, aveţi pentru cine să vă uniţi şi să câştigaţi alegerile”, a declarat Ciolacu.

Primarul ales al municipiului Lugoj, Claudiu Buciu (PNL), a fost suspendat din funcţie în 2022, în urma unei decizii a prefectului de Timiş, Mihai Ritivoiu, pe motiv că avea domiciliul în Germania, scrie news.ro.

