Mare spectacol în capitala Caraș Severinului, cu copiii din Timiș, Arad și Caransebeș

Sâmbătă, 14 mai, în cetatea de foc al județului Caraș-Severin, municipiul-reședință Reșița, se va reaprinde flacăra culturii și a spiritualității prin desfășurarea celei de-a XXXVIII-a ediții a Festivalului corurilor de copii și tineret „Timotei Popovici”.

Evenimentul se va desfășura la Palatul Cultural și va debuta, începând cu ora 10, cu o triplă lansare de carte: primul volum intitulat „Episcopii Caransebeșului și muzica”, sub condeiul domnului prof. univ. dr. Dumitru Jompan și sub tiparul Editurii Episcopiei Caransebeșului, „Cercetări și studii: etno-muzicologie, bizantinologie și etnologie”, nr. 5/2022, sub condeiul prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca și sub tiparul Editurii Eurostampa din Timișoara și „Corul din Chizătău”, sub condeiul prof. dr. Constantin T. Stan și sub tiparul Editurii Eurostampa din Timișoara. De asemenea, se va putea vernisa și o expoziție documentară intitulată „Fenomenul coral chizătăian”.

Manifestarea cultural-muzicală va continua printr-un recital muzical al corurilor de copii și tineret sosite atât din Episcopia Caransebeșului, cât și din Arhiepiscopia Timișoarei și Arhiepiscopia Aradului.

Toți iubitorii de cultură și muzică religioasă sunt invitați să descopere muzica corală prin studiile de specialitate ale oamenilor de cultură și prin glasurile copiilor și tinerilor care vin să propovăduiască Învierea în armonii corale.

