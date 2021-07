Maria Grapini a rămas fără pagina de Facebook. Administratorii ei au decis să o șteargă în urma unor neînțelegeri

Europarlamentarul Maria Grapini a rămas fără cale de comunicare. Administratorii ei au decis să-i șteargă pagina de Facebook în urma unor neînțelegeri. „Este ciudat, pentru că eu am avut mai mulți administratori la această pagină. Nu am mai putut accesa. Ar fi trebuit să mă înștiințeze. Doresc să fie răspundere clară. Eu am făcut reclamație, aștept să văd ce se întâmplă, dar evident am o pierdere pentru că nu mai pot comunica cu cetățenii”, a declarat Maria Grapini la Realitatea PLUS.

Astfel, Grapini a anunțat prin intermediul presei că își va construi o nouă pagină în cel mai scurt timp. ”O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter si mi-au sters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viata iti ofera surprize!”, a transmis Maria Grapini.

Europarlamentarul avea una dintre cele mai urmărite pagini din Româna. Ea a căpătat notorietatea după ce a făcut o serie de greșeli gramaticale sau de exprimare – unele puse pe funcția de autocorrect a telefoanelor mobile.

De exemplu, Maria Grapini a scris „Seară bună din Tela Viv!” (n. Tel Aviv) și „Câțiva eurodeputați inimoși din România, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Letiția, discută cum să salveze transportul internațional pentru țările din est”. Grapini se referea la Letonia, însă a dat vina pe programul de autocorectură al telefonului.

