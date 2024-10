Maria Grapini, aleasă prim-vicepreședinte al delegației UE-Republica Moldova. Eurodeputatul susține drumul european al Republicii Moldova!

Aflată la al treilea mandat în Parlamentul European, Maria Grapini a fost aleasă prim-vicepreședinte al delegației UE-Republica Moldova. Votul colegilor reprezintă o recunoaștere a prestației eurodeputatului Grapini, în contextul în care aceasta a demonstrat, în toate pozițiile adoptate atât în plenul și comisiile PE, dar și la Chișinău sau pe plan intern, că este o susținătoare ferventă a drumului european al Republicii Moldova.

De altfel, ca membră a delegației PE pentru Republica Moldova, încă de la primul său mandat ca europarlamentar, din 2014, Maria Grapini a participat de nenumărate ori, în cadrul acestor delegații, la întâlniri importante cu instituțiile din Republica Moldova, în contextul în care, atât pentru această țară, cât și pentru Ucraina, au fost semnate acorduri de aderare la UE.

„Republica Moldova trebuie sprijinită să urmeze drumul european. România, în mod special, o va ajuta să învețe din greșelile ei, făcute pe drumul european parcurs la preaderare și în cei 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, din 2007”, a punctat, cu numeroase ocazii, eurodeputatul Grapini.

Potrivit eurodeputatului Grapini, în contextul în care, în vara acestui an, au început negocierile de aderare la UE, sunt urmăriți pașii, jaloanele, obligațiile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pe acest drum european.

Concret, Maria Grapini a sugerat Parlamentului moldovean, atât în cadrul întâlnirilor de la Chișinău, cât și la Bruxelles, să întrebe clar, când au neclarități în acest sens.

„Trebuie extrem de bine negociat și argumentat, în funcție de nevoile reale ale Republicii Moldova, când se vine la Comisia Europeană, la verificarea jaloanelor, pentru a găsi, împreună, cele mai bune soluții. Îmi doresc, mai ales în contextul acesta extrem de complicat, un drum european pentru Republica Moldova. Fiți convinși că atât eu, cât și toți românii din PE, indiferent de grupul politic din care facem parte, susținem aderarea Republicii Moldova la UE!”, a completat Maria Grapini.

Totodată, în cadrul discuțiilor avute cu oficialii de la Chișinău, dar și în cadrul unor întâlniri punctuale cu Asociații importante din Republica Moldova, precum cea a Judecătorilor sau a Jurnaliștilor, europarlamentarul Grapini a avertizat asupra principalei condiționalități pentru aderarea la UE, și anume, funcționarea statului de drept, care impune, în primul rând, reformarea sistemului judiciar, funcționarea Justiției și respectarea drepturilor omului.

Sugestia mea, a mai spus eurodeputatul, a fost creșterea transparenței și a comunicării între instituții și cetățeni.

„În contextul în care România are câțiva ani în plus față de Republica Moldova, în spațiul și interiorul UE, toată această experiență trebuie transferată, pentru că știți că, în management, există acel model, privitor la împărtășirea experienței pozitive. Eu, personal, am susținut și în PE ca bugetul alocat pentru Republica Modova să fie mai mare și, desigur, să avem și acel know-how transferat, chiar și în privința resurselor umane, care să ajute instituțiile democrate (care sunt mai noi, în Republica Moldova), care trebuie să meargă pe drumul către UE, drumul democrației și al drepturilor omului”, a mai spus Maria Grapini.

De asemenea, în calitate de gazdă și organizatoare a Conferinței „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova”, care s-a desfășurat, în acest an, în Parlamentul European, europarlamentarul Maria Grapini a facilitat crearea unui cadru de dezbatere amplu, schimbul de informații cu oficialii Comisiei Europene permițând clarificarea multor întrebări adresate de participanți. Au fost puse, astfel, bazele pentru colaborările viitoare între reprezentanții din Republica Moldova și România.

