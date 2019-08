Maria Grapini s-a certat cu Ceauşescu

Maria Grapini, europarlamentar PSD, a vorbit pentru DC News despre incidentul cu Marian Ceauşescu. Acesta a aşteptat-o, marţi seară, la ieşirea de la sediul B1 TV. Maria Grapini a spus pentru DC News că nu are de gând să-l dea în judecată pe Marian Ceauşescu.

“E individul care stă şi îi aşteaptă la ieşirea de la B1 pe toţi politicienii care sunt din arcul guvernamental. Pe cei din opoziţie nu îi aşteaptă. E meseria lui. Dacă nu se autosesizează organele statului şi lasă aşa un om care să vină să agreseze… ştiţi bine că i-a luat pe toţi la rând, Renate Weber, Ecaterina Andronescu, absolut pe toată lumea, e straniu, dar asta e România noastră, ce să facem?

Nu am timp să stau să-l dau în judecată. El postează şi se laudă cu asta, ceea ce înseamnă că cineva ar trebui să se autosesizeze. Hărţuieşte nişte persoane publice. Nu stau eu să-l dau în judecată. Eu trebuie să-mi pregătesc deja lucrul la Bruxelles. Am rapoarte, luni trebuie să prezint un raport important, bugetul pe transport, stau să fac procese cu acest individ? Din punctul meu de vedere, nu are ce căuta liber pe străzi, să facă orice vrea: instituţiile le-a profanat, a aruncat cu muştar pe la ministere, hărţuieşte persoane. Păi dacă el se laudă cu asta şi nimeni nu se autosesizează, ce să facem?”, a spus Maria Grapini pentru DC News.

“Nu o să mă mai duc la B1 TV”

“E a doua oară când mă aşteaptă la B1 TV. Eu am spus moderatorului că în condiţiile date… chiar nu o să mă mai duc la acest post de televiziune. Nu pot la ora 22.00, când ies de la emisiune, să vină unu şi aproape să intre în taxi cu mine. Nu ştiu ce ştie acest domn despre mine. El tot trage cu comunisto, ceauşisto, dar nu ştiu dacă ştie ceva din activitatea mea. Nu cred că este o normalitate ca la un post de televiziune să se întâmple aşa cu nenumărate persoane publice care au fost la aceste emisiuni. Nimeni nu-i face nimic acestui domn”, a mai spus Maria Grapini. (sursa DCNews)

