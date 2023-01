Maria Grapini, singurul eurodeputat român care a votat împotriva rezoluției care stipulează ca criminalii de război din Ucraina sa fie judecați și pedepsiți de un tribunal special

Parlamentul European a adoptat, joi, o rezolutie prin care se stipuleaza ca liderii care au comis crime de razboi in Ucraina ar putea fi judecati si pedepsiti de o curte internationala. Singurul eurodeputat roman care s-a opus rezolutiei este Maria Grapini, potrivit site-ului Parlamentului European.

De altfel, Grapini a cerut recent Comisiei Europene sa notifice Ucraina pentru nerespectarea drepturilor minoritatilor.

Maria Grapini a intrat pe lista PSD la alegerile europarlamentare din 2019, desi nu este membru social-democrat, ci face parte din partidul lui Dan Voiculescu PUSL. Aceasta se afla la al doilea mandat de eurodeputat.

Cu 472 de voturi pentru, doar 19 impotriva si 33 de abtineri, europarlamentarii au decis, azi, intr-o rezolutie, ca liderii militari, politici si cei care au comis efectiv crime de razboi in Ucraina trebuie judecati si pedepsiti de o curte internationala.

Rezolutia votata la Strasbourg indeamna statele membre UE sa sprijine infiintarea unui astfel de tribunal si subliniaza rolul important al acestuia pentru infaptuirea justitiei pentru poporul ucrainean, facilitarea cererii de despagubiri si a procesului oricarei reconcilieri viitoare, precum si in descurajarea altor actori internationali de a imita agresiunea ilegala a Rusiei.

Parlamentul declara ca atrocitatile comise de fortele ruse in Bucha, Irpin si multe alte orase ucrainene dezvaluie brutalitatea razboiului si subliniaza importanta unei actiuni internationale coordonate pentru a-i aduce pe cei responsabili in fata justitiei in conformitate cu dreptul international.

Eurodeputatii cer UE sa insiste pentru crearea unui tribunal international special, in stransa cooperare cu Ucraina si cu comunitatea internationala, care sa urmareasca penal conducerea politica si militara a Rusiei si aliatii acesteia.

Infiintarea unui tribunal ar acoperi lacunele mari din actuala structura institutionala a justitiei penale internationale si ar completa eforturile de investigare ale Curtii Penale Internationale, care in prezent nu poate investiga crima de agresiune din Ucraina.

Mentionand ca modalitatile exacte si componenta tribunalului special raman de stabilit, eurodeputatii subliniaza ca acesta trebuie sa aiba competenta de a-l investiga nu numai pe Vladimir Putin si conducerea politica si militara a Federatiei Ruse, ci si pe Aliaksandr Lukasenka si pe apropiatii acestuia din Belarus.

Acestia subliniaza, de asemenea, ca lucrarile pregatitoare ale UE privind tribunalul special ar trebui sa inceapa fara intarziere si sa se concentreze pe stabilirea modalitatilor pentru tribunalul special in cooperare cu Ucraina. Autoritatile ucrainene si internationale trebuie sprijinite in vederea obtinerii dovezilor care urmeaza sa fie utilizate in viitor.

„Parlamentul crede cu tarie ca infiintarea unui tribunal special ar trimite un semnal foarte clar atat societatii ruse, cat si comunitatii internationale ca presedintele Putin si conducerea Rusiei in general pot fi condamnati pentru crima de agresiune din Ucraina. Eurodeputatii subliniaza ca nu mai este posibil ca Federatia Rusa sub conducerea lui Putin sa revina la relatiile anterioare cu Occidentul”, se arata in comunicatul de presa transmis de PE.

Grapini susține că tasta de vot s-a blocat pe minus

Conform unei declarații publicată de cronicaromana.net. europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, susține că a votat în favoarea rezoluției privind înființarea unui Tribunal special pentru crimele de război din Ucraina.

”Deoarece tasta de vot s-a blocat pe minus și a apărut, inițial, că Maria Grapini a votat împotriva acestei rezoluții, la orele 12.10, după ce votul pe aceasta rezoluție a fost comunicat asistenței, în conformitate cu procedurile interne ale PE, europarlamentarul umanist a solicitat modificarea votului pe această rezoluție, în favoarea acesteia.

La ora 12.37, departamentul tehnic al Parlamentului European a comunicat schimbarea votului. Așadar, eurodeputatul PUSL a votat în favoarea condamnării crimelor de război din Ucraina!

Menționăm faptul că schimbarea pe site-ul PE durează 72 de ore în contextul în care deputații au dreptul să-și modifice votul într-un termen de trei zile”, precizează sursa citată.

Comentarii

comentarii