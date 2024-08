Maria Grapini susține producătorii de miere. Eurodeputatul a cerut, în plenul PE, Comisiei Europene să intervină ferm pentru eliminarea mierii falsificate!

Europarlamentarul Maria Grapini s-a remarcat prin numeroase luări de poziție în plenul și comisiile PE, dar și pe plan intern, prin susținerea producătorilor autohtoni de miere. Aflată la al treilea mandat în PE, Maria Grapini este decisă să militeze, și în următorii cinci ani, la Bruxelles și Strasbourg, pentru susținerea acestor producători.

Concret, anul trecut, eurodeputatul Grapini, alături de mai mulți colegi din PE, a transmis Comisiei Europene, o întrebare cu solicitare de răspuns scris, pe tema acțiunilor Comisiei împotriva mierii falsificate.

În opinia Mariei Grapini și a colegilor săi, cele mai recente constatări ale acțiunilor coordonate la nivelul UE arată că 46 % din eșantioanele de miere importată par a fi falsificate și neconforme cu dispozițiile Directivei privind mierea.

În sprijinul afirmațiilor lor, eurodeputații susțin că falsificarea se realizează prin adăugarea de siropuri de zahăr, coloranți și alți aditivi, cu scopul de a reduce prețul, precum și de a ascunde adevărata origine geografică a mierii, prin falsificarea informațiilor de trasabilitate.

Totodată, Maria Grapini și ceilalți colegi cosemnatari ai întrebării adresate CE consideră că această practică ține de concurența neloială, ceea ce pune în pericol sectorul apicol, parte integrantă a agriculturii europene, care are un rol principal în dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale, creând locuri de muncă și aducând contribuții importante la ecosistem.

Intervenția fermă a eurodeputatului Grapini și a colegilor săi a generat reacția comisarului pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Janusz Wojciechowsk.

Astfel, comisarul Wojciechowsk a reamintit că, recent, Comisia a prezentat o propunere legislativă de modificare a Directivei privind mierea, care introduce indicarea pe etichetă a țării de origine pentru amestecurile de miere. Nu în ultimul rând, comisarul a punctat faptul că statele membre și țările terțe au fost invitate de către Comisia Europeană să intensifice controalele oficiale. De asemenea, Comisia va aloca resurse pentru dezvoltarea unor metode analitice validate la nivel internațional pentru a detecta mierea contrafăcută, a conchis Janusz Wojciechowsk.

Scrisori deschise adresate miniștrilor Agriculturii

De altfel, în calitatea sa de vicepreședinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorului, Maria Grapini a transmis mai multe scrisori deschise miniștrilor români ai Agriculturii, autosesizându-se asupra mai multor modificări legislative care dezavantajează producătorii români și cerând, în context, măsuri concrete de susținere a acestora.

De menționat faptul că europarlamentarul Grapini a fost prezentă la mai multe târguri apicole, ocazie cu care s-a întâlnit, de fiecare dată, cu asociațiile crescătorilor de albine din România și Banat, ascultându-le problemele și oferind suport și soluții aferente.

În discuțiile avute cu cei care se ocupă cu producerea mierii de albine, producătorii de miere s-au plâns de propunerea de modificare a legii apiculturii prin care ar putea fi sacrificată familia de albine Apis Mellifera Carpatica prin admiterea importului de alte rase. A fost abordată și problema pesticidelor în agricultură care omoară mii de familii de albine și nu în ultimul rând cea privind contrafacerea mierii de albine, importuri contrafăcute și etichetarea falsă.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a punctat faptul că produsele apicole autohtone sunt apreciate peste hotare, iar țara noastră se află pe primele locuri din Uniunea Europeană la producția de miere.

Noul Regulament de control a tuturor mărfurilor, și în ceea ce privește mierea de albine, din țări terțe, trebuie pus în aplicare de toate statele membre!

În acest an, europarlamentarul Maria Grapini a participat, la invitația Asociației Crescătorilor de Albine din România, prin Institutul de Cercetare Dezvoltare a Apiculturii, la sărbătorirea Zilei Albinei, organizată la Timișoara.

Cu această ocazie, eurodeputatul Grapini a fost prezent la o întâlnire a conducerii Asociației Crescătorilor de Albine din România cu apicultorii, o ședință de consultanță și o conferință apicolă susținută de specialiștii Institutului de Cercetare Dezvoltare a Apiculturii.

„Totdeauna am sprijinit producătorul român pentru că eu, 35 de ani, am lucrat în industrie și am intrat în politică decisă să fac, din revoltă, politici publice. În politică, zic eu, trebuie să intre oameni care au o experiență. Legat de tema discuției de astăzi, am fost la Ghiroda, la târg, am fost, de asemenea, la Făget, merg la toate târgurile, nu numai ale apicultorilor, pentru că eu cred că producătorii români trebuie susținuți în două moduri. În primul rând, consumând produse românești, consumând mierea, pentru că nu este suficient să spunem, doar la nivel declarativ, că îi susținem pe producători. În al doilea rând, trebuie să facem lobby pentru aceștia!”, a precizat, în intervenția sa, Maria Grapini.

De asemenea, europarlamentarul a punctat că procedura de verificare a calității mierii de albine, contrafacerea și calitatea produselor în piață sunt de competență națională.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini, care deține și funcția de vicepreședintă a comisiei pentru Piață Internă și Protecția consumatorilor din PE, a precizat că noul Regulament de control a tuturor mărfurilor, și în ceea ce privește mierea de albine, din țări terțe, trebuie pus în aplicare de toate statele membre.

Comentarii

comentarii