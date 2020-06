Marian Coandă: ”OFLDE Timiș are peste 300 de femei, cele mai active sunt doamnele din Timișoara!”

Marian Coandă: ”OFLDE Timiș are peste 300 de femei, cele mai active...

Domnule Marian Coandă, în calitate de secretar executiv al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) Timiș, ce puteți să ne spuneți de organizația de femei a alianței?

Organizația are în prezent peste 300 de femei înscrise la nivel de județ, cele mai active sunt evident doamnele din Timișoara și comunele limitrofe. Organizația o are că președinta de aproximativ doi ani, pe medicul Alina Brie, consilier local ALDE Sânandrei. Trebuie să spun că este o structură politică foarte unită, iar schimbările pe care le-a suferit ALDE Timiș nu au destabilizat-o, ba chiar a întărit-o și acum avem câteva membre noi! OFLDE face mai mult partea umanitară a politicii, prin acțiunile pe care le are la nivel de județ, dar mai ales prin Caravana Medicală pe care sperăm să o putem relua cât mai curând posibil, în folosul cetățenilor, desigur. Toate acțiunile sunt realizate cu sprijinul aleșilor locali care ne facilitează toate acțiunile.

Un proiect imediat?

Pe lângă acțiunile umanitare OFLDE Timiș este la fel de activă și implicată în tot ceea ce implică muncă în echipa ALDE: campanii electorale, pregătirea pentru campanii, proiecte etc. Organizația și-a propus ca prim obiectiv pregătirea pentru alegerile locale și o mai mare implicare mai ales că multe dintre membre vor și candida. Dincolo de politică, ceea ce a ,,sudat” organizația a fost prietenia dintre ele. Toate sunt femei de carieră, extrem de active, unele sunt mame, soții. Însă toate acestea nu le împiedică să încerce să schimbe ceva în societate, prin implicarea în politică.

Vorbiți, vă rog, și de OFLDE Timișoara!

Organizația OFLDE Timişoara coordonată de președinta Daiana Vicol este compusă dintr-un număr de peste 120 de membre. Doamnele au participat și s-au implicat constant atât în activitățile desfășurate în Timișoara, cât și în județ. Totodată doresc să amintesc de fapt că o mare parte dintre ele au fost de mare ajutor pentru ALDE Timișoara la majoritatea scrutinelor care au fost organizate începând din 2016 atât prin implicarea în campanii, cât și prin prezența ca observatori în secțiile de votare. Și mai ales au rămas lângă noi și după reorganizare, motiv pentru care le mulțumim.

Ce puteți spune despre organizația de studenți liberali democrați Timiș?

În ceea ce privește organizația de studenți CSLDE Timiș acesta este în ascensiune, ceea ce mă bucură foarte mult, fiindcă avem nevoie de energia, și de ideile tinerilor. Un prim pas pe care l-am făcut prin Clubul Studenților Alianței Liberalilor și Democraților Timiș, ar fi proiectele de practică pe care le avem cu ei, care deja au început din 15 mai, unde am încercat să-i integrăm pe tineri în viața politică, pentru a cunoaște valorile liberale și democrația. Echipa de studenți pe care o formăm și care aduce un plus valoare partidului, în mare parte este formată din tineri care studiază la facultatea de științe politice. Inclusiv, președinta actuală a CSLDE, Vrâncuț Ștefania, studiază la facultatea de științe politice, astfel, studenții pot să pună în practică alături de noi teoria. Vor urmă mai multe proiecte la care studenții noștri deja lucrează, și pe care dorim să le implementăm în favoarea cetățenilor.

Comentarii

comentarii