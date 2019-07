Marile nume ale spectacolelor care vor susține concerte la Electroruga de Buzad în Timiș

Marile nume ale spectacolelor Black Sun Empire, Cred că sunt Extraterestru și Antwerp Gipsy Ska Orkestra vor susține concerte la a doua ediție Electroruga de Buzad în Timiș, în perioada 30 august – 1 septembrie 2019.

Evenimentul are loc cu susținerea Consiliului Județean Timiș.

Sunt împreună în industria muzicii de mai mult de un sfert de secol, iar într-o lună vor fi live, la festivalul de la Buzad.

Black Sun Empire, cunoscuți ca unii dintre liderii părții mai dure a drum and bass-ului, dețin un adevărat imperiu al muzicii, cu evenimente și casă de discuri care reprezintă o întreagă generație de DJi. Alături de ei, nume confirmate mai sunt: Technimatic, Rockwell, Antwerp Gipsy Ska Orkestra, Cred că sunt Extraterestru, Silent Strike, Sofa Surfers și mulți alții.

Cei de la Black Sun Empire au început să producă muzică împreună din 1993, dar și-au găsit identitatea pe la mijlocul anilor 90, când drum and bass-ul a devenit cu adevărat cunoscut.

În perioada de început, olandezii s-au inspirat din partea mai energică a genului, precum No U Turn, Prototype Recordings și lable-ul lui Ed Rush cu Optical, denumit Virus.

Când internetul a devenit mijlocul prin care muzica se promova cel mai ușor, cei de la Black Sun Empire aveau deja un stil unic, pe care îi pot numi, cu siguranță, al lor.

De când și-au unit forțele, în 2007, muzica celor de la Technimatic a devenit emblematică pentru scena drum and bass.

Începând din 2012 au semnat cu Shogun Audio. Primul lor album, ”Desire Paths”, a fost un real succes, conținând muzică plină de emoție. Prezenți pe scenele din întreaga lume, Technimatic se află în top-ul celor mai bune duo-uri din drum and bass.

Thomas Green aka Rockwell este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați artiști de drum and bass din ultima vreme.

Promovat de Billboard, Fact Magazine, Resident Avisor, Maxma și DJ Mag și cu piese semnat de Metalheads, Critical, Neosignal, Shogun Audio, Darkestral și mulți alții, artistul pregătește noi producții.

Orașul Antwerp înseamnă un mix de culturi, de oameni din toată lumea care se întâlnesc și schimbă idei, cu o istorie bogată, iar noul album al celor de la Antwerp Gypsy Ska Orchestra reflectă toate acestea.

O combinație inedită de gypsy soul, roots reggae, Balkan beats și ska. Cu peste 15 ani de carieră muzicală, trupa cântă un gen unic, pe care l-au creat chiar ei.

Cred Că Sunt Extraterestru este o trupă care s-a format în 2015, în București.

O fuziune între rap tradițional cu elemente de rock alternativ, electro, funk și rock psihedelic, trupa aduce un sunet nou în scena românească. Vocalul AFO (Emil Teleagă), chitaristul Cristi Anca (Americanu), synthuri – Power pe Vinil și toboșarul Dan Alexandru (Crețu) vor aduce multă energie și pasiune la Buzad.

Încă de la început, Sofa Surfers s-a concentrat pe dezvoltarea muzicală.

De la primul lor album, ”Transit”, până la cel mai recent, ”20”, vienezii explorează constant posibilitățile pe care tehnologia și jocul colectiv le oferă. Trupa își asumă riscuri și vine mereu cu idei și moduri de lucru noi.

Silent Strike compune muzică electronică și de film. A lansat până acum 7 LP-uri și 7 EP-uri și a colaborat cu foarte mulți muzicieni și compozitori: Deliric, Lucian Ban, Adrian Enescu, Mat Maneri, Alex Harding, Ada Milea, Alexandrina, EM44, Muse Quartet, Monooka, Madam, Maria Radu, AiNA Roxx, Cherie, Kazi Ploae, Norzeatic, MC Bean, Makunouchi Bento, Yvat, BLN, C.T.C., ∆Aimon, Bad Tropes, Vlaicu Golcea, Sorin Romanescu, Electric Brother, DJ Vasile, Dj Undoo și multi alții. Artistul a urcat pe scenă cu nume precum: Faithless, Amon Tobin, Saul Williams, Bonobo, Venetian Snares, Recoil, Jazzanova, Com Truise, Kode9, Robot Koch, Dj Food, Ishome și alții.

Alți artiști confirmați sunt: For the Wicked, Fragmental, Mighty Boogie, Ken Pith, Kosmic Blues, Moonlight Breakfast, Mungo’s Hi Fi, Orkid, Rockwell, Not So Common DJ, Sam Binga, Wicked Dub Division și Alt Om, Bully, Iorga, Nipple`s Delight, Tzuc, UFe de la crew-ul Vinyl Rum Tapas and Wine (VRTW), Acetobă, VAG, Kojok, Soulheads, George Allen, Jinx și Zoleevee, dar și crew-uri locale precum AnonimTM, Atelier22, Bass Request, Launmomentdat, Purge Crew și Souledout.

