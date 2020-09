Marilen Pirtea, rector UVT și prim-vicepreședinte PNL Timiș, vrea un „acord de guvernare locală” între PNL și USR PLUS la Timișoara și în Timiș

Rectorul Universității de Vest din Timișoara și prim-vicepreședinte PNL Timiș, Marilen Pirtea, este primul oficial al partidelor care au câștigat alegerile în Timișoara și Timiș care declară public că dorește un parteneriat PNL-USR PLUS. „Acord de guvernare locală” ar urma să se numească acest pact.

Pirtea consideră că ambele tabere ar trebui să „treacă dincolo de orgoliile personale”, pentru a găsi o soluție într-adevăr sustenabilă pentru programul administrativ. „În acest nou mandat de administrare locală, Timișoara și Timișul au nevoie de un parteneriat onest și constructiv între PNL și USR-Plus, pe baza unui Acord de guvernare locală”, spune rectorul UVT.

În condițiile date, alianța USR PLUS este aproape de a avea singură majoritatea în Consiliul Local Timișoara, iar PNL are cel mai mare număr de consilier județeni. Cu toate acestea, Pirtea adaugă: „Puterea de dragul puterii nu are niciun viitor, majoritățile ce ar putea fi realizate doar pentru instalarea conducerilor executive, fără obiective asumate politic pentru noul mandat administrativ, nu sunt decât majorități fragile”.

Așadar, el își formulează propunerea astfel: „În calitate de prim-vicepreședinte al PNL Timiș, consider că PNL și USR-Plus au acum maturitatea de a-și asuma un Acord de guvernare, pentru buna și transparenta administrare a Timișoarei și Timișului”.

Reamintim, în aceeași zi, cu câteva ore înainte, Dominic Fritz, USR PLUS, noul primar al Timișoarei, declara că încă este prea devreme pentru a se vorbi de alianțe. În schimb, oarecum în aceeași idee cu Pirtea, Fritz spunea că toate alianțele, dacă va fi cazul să existe, vor fi realizate la nivel județean, nu doar în Consiliul Local Timișoara. În acest moment, „neamțul” se bazează pe faptul că USR PLUS are 13 din cele 27 de mandate de consilieri locali la Timișoara.

Comentarii

comentarii