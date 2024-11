Marilen Pirtea vrea un viitor mai bun pentru tinerii României

Liderii și conducătorii României ytrebuie aleși cu grijă pentru a asigura viitorul tinerilor, a mediului de afaceri, spune Marilen Pirtea, liderul PNL Timișoara. El subliniază că a votat pentru familie și pentru comunitate și țară.

“Este o zi în care am votat pentru o Românie a viitorului, pentru familie, comunitate și țară. Am votat cu credință că România poate mai mult și, dacă are în frunte liderii și conducătorii care să ducă această țară spre un viitor al copiilor noștri, spre un viitor al mediului de afaceri, al renovării educației, un viitor în care cred că studenții care merg să beneficieze de experiențe educaționale dincolo de graniță să se întoarcă acasă. Să pună slujba țării aici ceea ce au învățat și cineva trebuie să creeze aceste condiții pentru că românii să întoarcă acasă și să poată aici să lucreze să ducă valoarea adăugată României și nouă tuturor. Am votat pentru taxe mai mici pentru menținerea cotei unice de impozitare, pentru dezvoltarea mediului antreprenorial, a mediului de afaceri a inițiative private și un stat care să protejeze cetățeanul pentru siguranță și pentru România a viitorului. Vă îndemn să faceți la fel pentru că doar cu Dumnezeu înainte sunt siguranța pentru familie și pentru țară”, a declarat Pirtea.

