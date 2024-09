Marriott vine la Timișoara cu brandul Courtyard. Hotelul se va construi în zona Iulius Town

“Suntem încântați să anunțăm o nouă colaborare cu Pritax Invest SRL pentru a aduce trei hoteluri Marriott International în România, reflectând angajamentul nostru față de țară. Suntem la fel de bucuroși să anunțăm debutul mărcii Four Points by Sheraton în România cu o viitoare proprietate în Cluj-Napoca, precum și primele noastre hoteluri în orașele turistice Sibiu și Timișoara. Cu aceste noi extinderi de piata, vom continua să ne extindem ofertele pentru turiști. Acest acord consolidează cererea pe care o vedem pentru mărcile hoteliere internaționale din regiune, precum și dezvoltarea proprietăților Marriott Bonvoy în România”, a declarat Silvija Lovreta, vicepreședinte Dezvoltare – Europa Centrală și de Sud-Est, Marriott International.

Până în prezent, portofoliul Marriott International în România cuprinde șase proprietăți în principalele destinații turistice și de afaceri din România: JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Sheraton Bucharest, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection, Moxy Bucharest Old Town, Courtyard by Marriott Bucharest și Courtyard by Marriott Cluj-Napoca.