Marșul Învierii de la Timișoara. Eveniment unic în România – foto

Marșul Învierii, ediția a 31-a, a pornit din fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara, unde s-a rostit o rugăciune. Apoi, cei prezenți au pleca pe un traseu. Prima oprire a fost în fata Primăria Timișoara, iar apoi în fata Prefecturii Timiș. Punctul final este Parcul Rozelor, unde, de la ora 17, se va desfășura un serviciu religios interconfesional și va avea loc un program de muzică creștină.

La fiecare instituție unde s-au făcut opriri s a rostit un text biblic, iar unul dintre liderii creștini va rosti o rugăciune.

Tradiția Marșului Învierii, o manifestare unică în țară, a început în urmă cu mai bine de 30 de ani.

„A fost o inițiativă a pastorului baptist Petru Dugulescu, care a colaborat într-un mod deosebit cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Nicolae Corneanu și împreună au considerat că trebuie să ieșim cu mesajul învierii Mântuitorului nostru dincolo de zidurile Bisericii. Este frumoasă închinarea în biserică, dar e important să ieșim în cetate și să le transmitem semenilor noștri, care poate uneori sunt descurajați, dezamăgiți, triști că există speranță și această speranță este dată de un personaj care a trăit în urmă cu 2.000 de ani pe pământul acesta, un personaj pe care noi îl numim Mântuitorul nostru, Fiul Lui Dumnezeu, Isus Cristos, Biruitorul Morții. Ne bucurăm că această manifestare se repetă an după an, cu excepția anilor în care a fost pandemie. Întotdeauna am fost prezenți aici credincioși din diferite culte religioase, uniți împreună sub același crez și având aceleași aspirații de mai bine pentru Timișoara și pentru țara în care Dumnezeu ne-a așezat”, a transmis pastorul Samuel Țuțac.

“Aș vrea, poate împreună să fim recunoscători bunului Dumnezeu pentru două lucruri. M-am gândit la doua elemente, doua fapte pe care le avem acum și ne putem bucura de ele și în trecut nu le-am avut să ne gândim că în perioada comunistă acum 40 de ani, chiar dacă sărbătorile creștinești erau tolerate într-un anumit mod exista Crăciun exista Paște, există am slujbă de Înviere. Totuși, într-un mod absolut restrâns. Cu siguranță în urmă cu 40 de ani nu am fi putut să beneficiem de o asemenea sărbătoare luminată. De asemenea, marș al învierii pe care le avem astăzi și cred că este un subiect pentru care putem să fim recunoscători domnului. Un al doilea subiect ține de faptul că suntem aici cu toții să sărbătorim sărbătoarea domnului și să putem împreună, indiferent de confesiunile noastre, să fim recunoscători și mă gândesc cu tristețe la faptul că bisericile neoprotestante, pe vremea comunismului au fost prigonite, au fost rău prigonite și cred că este una din episoadele cele mai rușinoase pe care le-am trăit timp de 50 de ani sub comunism. Să ne bucurăm și să fim recunoscători bunului Dumnezeu că în acest moment suntem liberi, că putem manifesta că putem să ne trăim fiecare iubirea și credința în pace, fără a mai fi prigoniți de nimeni. Doamne ajută, nu am de gând să vă spun mai multe să ne vedem cu bine și la anul”, a spus prefectul Mihai Ritivoiu.

“Iubiți frați. Vă rog să-mi scuzați emoția din voce. Pentru că simt că în aceste clipe suntem cu toții cu gândul la Dumnezeu. Și că în aceste clipe, cu toții spunem Hristos a înviat. Și că în aceste clipe spunem.

Dă-le doamne minte să fie cap. Și nu coadă și că toate sunt trecătoare în viață mai puțin. Credința în Dumnezeu suntem aici, nu întâmplător, în Timișoara, în orașul Revoluției române, în orașul libertății românilor. În orașul care a învățat în existența lui. Că. Mi-e doar important să-l respecți pe lângă pe cel de lângă tine, ci este extrem de important să fii alături de el la bine și la greu. Suntem aici în Timișoara, în orașul în care am învățat cu toții români, sârbi, germani, evrei.

Creștini ortodocși creștini, neoprotestanți, creștini, catolici, că este extrem de important. Să ne respectăm și să ne iubim între noi pentru că avem același scop. Fericirea celor din jurul nostru”, a spus subprefectul Sorin Ionescu.

La marș au participat anul acesta câteva sute de persoane, membrii ai diferitelor biserici din Timișoara.

Comentarii

comentarii