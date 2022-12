Marți se deschide Parcul Crăciunului de la Muzeul Satului Bănățean

Zonă încălzită pentru spectacole, patinoar acoperit și food market protejat de ploaie și zăpadă, toate acestea sunt disponibile de marți pentru timișoreni, la Parcul Crăciunului, care se deschide de marți, la Muzeul Satului Bănățean. Intrarea este gratuită, la fel accesul la patinoar, precum și la atelierele și spectacolele zilnice pentru copii, anunță organizatorii.

Evenimentul organizat de Consiliul Județean Timiș ajuns la cea de-a doua ediție vine și cu un nou concept vizual inedit. Pentru patinoarul de 500 mp au fost pregătite efecte speciale, iar zecile de luminițe vor întregi atmosfera festivă.

În Laboratorul Crăciunului, zona încălzită pentru spectacole, vor avea loc seară de seară, începând cu ora 20:30, momente muzicale LIVE din seria de showcase-uri MUZICON.

„Ne propunem ca anul acesta să susținem artiștii locali care vor veni în fața publicului cu sesiuni de muzică live și concerte. Avem încredere în potențialul lor, suntem dornici să îi promovăm și încurajăm timișenii să guste și altceva decât artiștii mainstream care vin punctual, pe onorarii substanțiale. Mai ales în contextul Capitalei Europene a Culturii, pe lângă organizarea și finanțarea evenimentelor din Programul Cultural, avem datoria de a crea condițiile necesare pentru ca viața culturală a comunității să se dezvolte”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

Programul complet al Parcului Crăciunului se găsește pe www.parculcraciunului.ro. Accesul la Muzeul Satului Bănățean se poate face fie folosind cursa regulată a STPT, dar și cu un autobuz pus la dispoziția celor interesați, care va pleca de lângă parcarea Modex din centrul Timișoarei.

Parcul Crăciunului va fi deschis timp de trei săptămâni, din 6 decembrie până pe 27 decembrie, în intervalul orar 17:00 – 22:00.

Prtogram:

Marți, 6.12

Laboratorul Crăciunului:

19:00 – 20:00 – Spectacol pentru copii „Ghetuțele vesele”, susținut de actorii Teatrului Merlin. Cel mai drăguț iepuraș din lume, guralivul Urechilă, e în căutarea unui prieten pentru că nu vrea să stea singur chiar în ziua în care îl sărbătorim pe Sf. Nicolae. (3ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Phaser

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Miercuri, 7.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Teatrul Merlin scoate o nouă poveste din Cufărul cu povești, de data aceasta cu tematică de Crăciun.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Tembaza

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Joi, 8.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Copii, pregătiți-vă de distracție cu personaje de poveste! Atelier cu Magic Oz.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Benson Joel Mixtapes

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Vineri, 9.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Atelier de jonglerie cu actorii Teatrului Merlin – Atelier ce dezvoltă abilitățile tactile, reflexul ochi-mână, o bună coordonare, dezvoltare interioară a învățării prin joc.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE George Indru

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Sâmbătă, 10.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Visul omului de zăpadă, spectacol pentru copii. Oare oamenii de zăpadă au vise? Sau visele oamenilor de zăpadă se împlinesc? Hai să aflăm împreună! (3 ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Jazzybit

În îneregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Duminică, 11.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Magie de iarnă – atelier creativ cu tematică de iarnă în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul atelierului, copiii vor putea realiza cu mânuțele lor un glob de zăpadă folosind figurine și praf magic de iarnă.

19:00 – 20:00 – Laboratorul veseliei, spectacol interactiv pentru copii. (3ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Joe Jazz Junktion

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Luni, 12.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Vest Phoenix Band

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Marți, 13.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Teatrul Merlin scoate o nouă poveste din Cufărul cu povești, de data aceasta cu tematică de Crăciun.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Jazz a la jais

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Miercuri, 14.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de pictură pe ceramică: Decorațiuni de Crăciun, defășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii au ocazia să își dezvolte imaginația folosind culori acrilice.

19:00 – 20:00 – Spectacol de muzică – Spectacol muzical vocal cu elevii Incubatorul de Arte.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: DJ session Zolevee

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Joi, 15.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: Felicitări de Crăciun desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. Imaginația și îndemânarea vor fi puse la lucru. Felicitarea poate fi adresată Moșului sau celor dragi, iar copiii pot pleca acasă cu ea.

19:00 – 20:00 – Copii, pregătiți-vă de distracție cu personaje de poveste! Atelier cu Magic Oz.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE The Case

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Vineri, 16.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:00 – Atelier Podoabe de Crăciun desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii realizează podoabe de pus în brad folosind materiale reciclabile. Atelierul contribuie la stimularea creativității, imaginației și îndemânării la orice vârstă, având chiar efect terapeutic.

18:00 – 19:00 – Atelier de picioroange: copii intră în tainele deplasării pe picioroange alături de Teatrul pe Roți.

19:00 – 20:30 – Ansamblul Profesionist Banatul cu un moment special, alături de artiști consacrați: Vasile Conea, Carmen Popovici Dumbravă, Zorica Savu, Dumitru Teleagă, Ciprian Roman, Cristian Fodor, Antoanela și Liviu Buțiu, precum și Dorinel Gavriluț și Iasmina Iova.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Sweet Wednesday

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Sâmbătă, 17.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de pictură pe pietre: Roca dorințelor, desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii pictează cu culori acrilice pe pietre. Pictatul pe piatră este considerată o terapie prin artă, ce relaxează și hrănește mintea copilului.

19:00 – 20:00 – Cufărul magic, spectacol pentru copii mari și mici. Aceștia se pot bucura de fascinanta lume a poveștilor într-un teatru care se transformă. (3ani+)

20:00 – 21:00 – Lecturi Aprinse. Lecturi în surse inedite de lumină. Lecturi care pun și la propriu, și la figurat, literatura și scriitorul într-o lumină diferită.

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Duminică, 18.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

19:00 – 20:00 – Veselie la cutie, spectacol interactiv pentru cei mari și mici. (3ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Allover

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Luni, 19.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:00 – Cor de colinde cu susținerea Mitropoliei Banatului.

18:30 – 20:00 – Atelier de creație: realizare felicitări, cărți poștale tematice și decorațiuni de Crăciun, susținut de Muzeul Național de Artă Timișoara.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE The Other You

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Marți, 20.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier confecționare brăduți decorativi doar prin folosirea aței și a lipiciului. Copiii vor fi originali și creativi în aceeași măsură. Atelier desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara.

19:00 – 20:00 – Atelier creativ de podoabe animate. Împreună cu artiștii Teatrului Merlin copii învață să-și construiască podoabe de iarnă, iar apoi să le și mânuiască.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Bruno & The blues

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Miercuri, 21.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de confecționare și decorare ornamente de Crăciun: Cutia dorințelor, desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii vor primi o cutiuță din lemn pe care o vor decora cât mai frumos prin tehnica șervețelului, colaj și pictură etc. La final cei mici pun bilețele cu dorințe ce vor fi împlinite de Moș Crăciun.

19:00 – 20:00 – Spectacol muzical vocal cu elevii Incubatorul de Arte.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: DJ Border

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Joi, 22.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier creativ: Magie de iarnă. În cadrul atelierului, copiii vor realiza cu mânuțele lor un glob de zăpadă folosind figurine și praf magic de iarnă. Atelier desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara.

19:00 – 20:00 – Spectacol de Crăciun susținut de copii școlii „Arta de a vorbi”.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Benson Joel Mixtapes.

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Vineri, 23.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier decorațiuni de Crăciun din ceramică, desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. Copiii vor picta în culori acrilice figurine din ceramică specifice iernii în forma unor accesorii de brad: globuri, reni, pinguini, om de zăpadă etc.

19:00 – 20:00 – Poveste de iarnă, spectacol cu cel mai drăguț iepuraș, Urechilă, constată că nu are nici un prieten. Pentru că nu vrea să stea singur în seara sosirii lui Moș Crăciun pornește în căutarea unui prieten. (3ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Monokron

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Sâmbătă, 24.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 21:30 – Colinde de Crăciun

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Duminică, 25.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de creație: Felicitări de Crăciun, desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. Imaginația și îndemânarea vor fi puse la lucru. Felicitarea poate fi adresată Moșului sau celor dragi, iar copiii pot pleca acasă cu ea.

19:00 – 20:00 – Spectacol de teatru „Rățușca cea urâtă”. Oare rățușca din spectacolul celor de la Teatrul Merlin este așa de urâtă, sau ceilalți cred că este așa, pentru că pur și simplu, nu seamănă cu ei?! Vă invităm să aflăm răspunsul împreună. (3ani+)

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Luni, 26.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier Podoabe de Crăciun desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii realizează podoabe de pus în brad folosind materiale reciclabile. Atelierul contribuie la stimularea creativității, imaginației și îndemânării la orice vârstă, având chiar efect terapeutic.

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Ioan Popovici

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

Marți, 27.12

Laboratorul Crăciunului:

17:00 – 18:30 – Atelier de pictură pe pietre: Roca dorințelor, desfășurat în colaborare cu Muzeul Banatului Timișoara. În cadrul acestui atelier copiii pictează cu culori acrilice pe pietre. Pictatul pe piatră este considerată o terapie prin artă, ce relaxează și hrănește mintea copilului.

19:00 – 20:30 – Spectacol de teatru „Aventurile unui pinguin”. Există oare ceva mai important decât dorința de a-ți regăsi familia? (3ani+)

20:30 – 21:30 – Din seria Muzicon Showcase: LIVE Volga ARM

În întregul Parc:

17:00 – 22:00 – Patinoar (4 ani+)

17:00 – 22:00 – Foodcourt – specialități de sezon, vin fiert și deserturi.

17:00 – 22:00 – Aleea Artizanilor – Căsuțe cu obiecte lucrate manual în tema sărbătorilor de iarnă, cadouri și obiecte unicat realizate cu multă iscusință de artizani și meșteșugari pricepuți.

