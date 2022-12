Mărturie comică a unui hoț de portofele la interogatoriu

Mărturie comică a unui hoț la interogatoriu. De asta au avut parte jandarmii din Arad după ce au prins un bărbat care a furat două portofele sâmbătă noaptea.

Un tânăr a sesizat echipajul de jandarmi care patrula în zonă că i s-au furat banii după ce un bărbat necunoscut l-a prins de curea, i-a luat portofelul și i l-a dat înapoi, dar fără cei 300 de lei pe care îi avea în el.

Hoțul, nu doar că a recunoscut că a luat banii și i-a cheltuit pe băutură și lăutari, dar a povestit cu lux de amănunte cum i-a furat prin metoda Maradona, pe care ar fi învățat-o în Franța.

-L-am luat pe unu de aici, așa, de la curea, că am zis că îl cunosc, i-am luat portofelul, i-am luat 300 de lei și am plecat la, cum îi zice acolo. Am băut, am dat bani la muzică. Sărut mâna, vă mulțumesc!

-Câți bani ai luat de la el?

-300 de lei.

-Ia, întoarce-te cu spatele să vedem!

-Cu tricoul ăsta cu sclipici.

-Ia, întoarce-te înapoi! Cum se numește metoda aia cu care…?

-Maradona!

-Unde ai învățat-o?

-În Franța!

-Aici ai mai…?

-Nu! E prima oară, pentru ultima oară!

-A doua persoană, când ai luat portofelul?

-A doua persoană era în grup cu noi. L-am luat pe blondul de aici, i-am luat portofelul, i l-am ținut așa la spate și i l-am pus pe telefon: Ia, uite, mă, ăsta e portofelul tău, nici nu m-am uitat în el și nimic. Sărut mâna, vă mulțumesc frumos!

Sursa: digi24.ro

Comentarii

comentarii