Mărturii răvășitoare ale pacienților cu COVID-19 internați la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara

Aproape 190 de pacienţi cu COVID-19 luptă la Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara pentru sănătatea şi viaţa lor. O echipă Mediafax a primit acces în saloanele din zona roşie şi a cules de acolo mărturii impresionante ale pacienţilor, direct de pe patul de spital.

Unul dintre pacienții internați aici este un angajat al Ambulanței.

„Lucrez la ambulanţă, cred că de la pacienţi, nu ştiu, nu pot să îmi dau seama. M-am simţit rău într-o zi, am sunat conducerea şi am spus hai să mă testeze. Am avut durere de cap, ameţeli, lipsă poftă de mâncare, lipsă miros, lipsă gust şi îmi ardea toată faţa. Ochii în cap. Lucrând cu bolnavii, toată ziua să cari bolnavi cu COVID, te supui riscului, nu ai ce să faci, asta este”, a spus acesta.

Un alt pacient din spital povestește că a fost speriat când a aflat că este infectat, dar că știa că la spitalul din Timișoara sunt medici foarte buni.

„La început a fost ca o simplă răceală, în trei aprilie am făcut frisoane, febră, am rămas două zile fără miros, fără gust şi mi-am dat seamă că sunt infectat. A doua zi am şi sunat la 112, au venit, mi-au făcut testul şi peste două zile mi-a venit rezultatul pozitiv. A şi venit salvarea şi am fost adus aici. Am fost un pic speriat, văzând cazurile grave care erau la televizor, dar ştiam că aici sunt doctori foarte buni şi o să iasă cu bine până la urmă”, a povestit bolnavul.

„Mi-a fost rău şi nu primeam aer şi atunci am chemat salvarea acasă şi mi-au spus să sun la medicul de familie, mi-a dat antibiotice dar nu am putut să iau decât trei zile şi am vomitat, am avut diaree, am chemat iar salvarea şi atunci m-au dus la judeţean, m-au testat şi mi-au spus că… m-au trimis aici, dar nu mă simt bine deloc. Dimineaţa nici nu pot să mă spăl pe dinţi, nu am foţă, nu am putere, nu respir cum trebuie. Ameţesc, nu mai am forţa pe care o aveam înainte”, a declarat o femeie internată la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

O altă pacientă le povestește medicilor că a avut diaree, dar aceștia spun că acesta este un efect advers al tratamentului.

„Unul dintre tratamentele pe care le folosim împotriva virusului, la unii pacienţi dau efecte adverse unul dintre ele fiind diaree şi atunci înlocuim cu alte alternative. Şi dumnealui a avut diaree, am schimbat schema de tratament şi a dispărut şi efectul secundar”, a declarat medicul Ştefan Frenţ pentru Mediafax.

Un alt pacient spune că se află de 16 zile în spital și așteaptă să plece acasă.

„Am avut o răceală extraordinar de puternică, care la un moment dat m-a dus într-o situaţie că nu mai puteam sta pe picioare. Nu am avut febră, doar am tuşit, m-au dus cu ambulaţa la Clinicile Noi, acolo mi-au făcut un film la plămâni şi m-au găsit cu o infecţie. În momentul în care mi-a făcut testul mi-a ieşit pozitiv. După care, duminică seara m-a transferat aici în spital la Victor Babeş. Aveam o presiune aşa în mintea mea, aveam nişte emoţii extraordinar de mari şi un stres, nu ştiam ce va urma. Dar Îi mulţumesc lui Dumnezeu că tratamentul care mi s-a făcut, medicii care s-au ocupat de fiecare dintre noi şi… într-un mod deosebit, mi-am revenit atât de mult încât momentan mai iau două pastile şi aştept să mi se facă testul să plec acasă. Azi am 16 zile, am petrecut Paştele aici, într-adevăr nu mi-a fost uşor, dar asta nu a fost o problemă peste care să nu pot trece. Important este că a doua zi a luat-o şi pe soţia, trâind în aceaşi casă şi au dus-o la clinici şi pe ea cu salvarea, dar ea a fost depistată negativ şi după două zile au trmis-o din nou acasă”, a spus acesta.

Spitalul „Victor Babeş” din Timișoara este dat drept model în lupta cu epidemia. Aici s-a înregistrat cea mai bună rată de vindecare şi niciun medic nu a fost infectat până acum. Procedurile sunt clare şi protocolul este respectat de toată lumea.

„Păstrăm în permanenţă legătura cu un coleg care este în zona verde, tocmai pentru că nu putem lua lucruri dintr-o zonă în alta, trebuie să respectăm circuitele şi avem modalitatea asta de a comunica prin casca bluetooth. De asemenea, rugăm pacienţii să îşi măsoare tensiunea, pulsul, avem aparate automatizate, dacă s-au făcut investigaţii, care este rezultatul lor şi aşa mai departe”, a mai declarat medicul Ștefan Frenț

Medicii spun că, în acest moment, este aproape imposibil ca virusul să poată fi scos accidental din zona roşie a spitalului.

