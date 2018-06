Mașina BMW X4 a medicului Georgeta Rus, fost consilier județean, a fost incendiată

Mașina medicului Georgeta Rus, fost consilier județean Georgeta Rus, a fost incendiată, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei două. BMW-ul X4 a fost cumpărat în urmă cu câteva săptămâni. Mașina era parcată în fața Centrului de permanență din Becicherecu Mic unde Georgeta Rus este medic coordonator.

”Mi-ai incendiat masina! Te-ai tinut de cuvant cu amenintarile! Bravo! Ce tare esti! Atata iti reuseste si tie in viata asta: sa distrugi masini scumpe sub aburii drogurilor si alcoolului! In rest, faci umbra degeaba pamantului! Eu o sa reusesc sa mi-o inlocuiesc, in cateva zile o sa vezi in fata cabinetului alta masina, mai frumoasa, mai noua! Dar tu ramai un neispravit, drogat, criminal! Criminalistica mai are nevoie da cateva detalii ca sa se intregeasca concluzia finala si sa dai socoteala de ce ai facut! Nu are cum sa te mai apere mamica si taticul!

Orice persoana care imi poate oferi cel mai mic detaliu despre asta, va fi rasplatita oficial si cu protectie si cu foarte multi bani, astfel incat sa traiasca linistit trei generatii!”, a scris, pe Facebook, Georgeta Rus.

