Mașină lovită de o locomotivă, în județul Timiș. Șoferul, în stare gravă la spital

Un accident grav a avut loc într-o localitate din județul Timiș. O mașină a fost lovită în plin de o locomotivă.

Un barbat in varsta de 54 de ani a condus un autoturism pe DC 62, dinspre localitatea Remetea Mare inspre localitatea Ianova, iar la pasajul CFR Ianova a intrat in coliziune cu o locomotiva, condusa de un barbat in varsta de 24 de ani care se deplasa pe directia Topolovatu Mare inspre Timisoara

A fost necesară deplasarea unui echipaj de descarcarcerare pentru că bărbatul era blocat între fiarele mașinii. Acesta a supraviețuit ca prin minune însă a fost transportat de urgență la spital pentru că avea răni grave în zona capului.

O anchetă a fost deschisă iar polițiștii cercetează cauzele care au dus la producerea accidentului sau dacă a fost vorba despre o posibilă sinucidere.

