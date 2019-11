Mașină spulberată de un tânăr care conducea, fără permis, cu 100 km/h pe un drum de piatră

În seara de 23 noiembrie, în localitatea Balinț din Timiș, un tânăr a intrat cu mașina pe care o conducea într-un copac, ricoșând mai apoi și într-un stâlp. Acesta, cu toate că nu deține permis de conducere, conducea cu aproximativ 100 km/h, din ce au declarat martorii. Din cauza vitezei, a pierdut controlul autovehiculului și a ajuns să iasă de pe drumul de piatră pe care circula. La locul accidentului a ajuns și tatăl băiatului.

„Veneau spre casa. Am auzit izbitura și mi-am dat seama că s-a intamplat ceva. Când am ajuns aici, am văzut că e fiul meu. Nu pot să-mi dau seama ce a avut în cap. Coaja asta i-a trimis-o mă-sa din Germania și se pregătea să meargă să dea examenul pentru permis”, a declarat părintele tânărului care a provocat accidentul.

În urma accidentului, atât băiatul aflat la volan, cât și un pasager au fost răniți. Cei doi spun că nu au consumat alcool, dar polițiștii îl vor testa pe șofer pentru a afla cu certitudine. În cazul în care se va dovedi contrariul celor spuse, tânărul va fi acuzat și de conducere sub influența alcoolului, pe lângă vătămare corporală din culpă și conducere fără carnet, infracțiuni deja constatate. Băiatul riscă să primească o pedeapsă de câțiva ani de închisoare.

