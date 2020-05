MĂSURI AMPLE DE PREVENȚIE ȘI STRATEGII DE OPERARE, IMPLEMENTATE ÎN CLĂDIRILE DE BIROURI DEZVOLTATE DE COMPANIA IULIUS

În componenta office a proiectelor din portofoliul companiei IULIUS este implementat un plan de măsuri extinse, pentru a menține un mediu cât mai sigur. De la operațiuni tehnice de optimizare a calității aerului și acțiuni permanente de dezinfecție, până la reguli de distanțare socială și comportament responsabil, toate se regăsesc în noua normalitate din clădirile office clasa A dezvoltate sub brandul United Business Center în Timișoara, Iași și Cluj-Napoca.

Imobilele office din portofoliul IULIUS au fost funcționale în permanență și au asigurat în mod proactiv condiții de siguranță, chiar dacă numărul celor care și-au desfășurat activitatea în spațiile de birouri a fost semnificativ mai redus. Măsurile au fost suplimentate cu noi proceduri și reguli, pregătind revenirea la birou a celor care au optat pentru work from home pe timpul stării de urgență. „Am analizat cu maximă atenție întregul context, evoluția epidemiologică și recomandările specialiștilor, pe care le-am coroborat cu experiența noastră de peste 10 ani în operare pe piața office pentru a pune la punct un plan amplu de măsuri, capabil să mențină un nivel optim de siguranță pentru comunitatea United Business Center. Suntem în continuare precauți și monitorizăm impactul acestor măsuri asupra activității, astfel încât să putem acționa rapid și eficient în cazul în care situația o va impune. Credem că experiența lucrului la birou este mai mult decât necesară și un stimulent pentru confortul angajaților, iar în această perioadă întreaga activitate se va concentra pe responsabilitate și siguranță”, a declarat managementul United Business Center.

Planul de acțiune în combaterea riscului epidemiologic din clădirile United Business Center are la bază trei principii generale: optimizarea parametrilor tehnici, intensificarea și permanentizarea acțiunilor de dezinfecție sau protecție și respectarea regulilor de distanțare socială. Astfel, instalațiile de ventilație sunt setate pentru a introduce în permanență aer proaspăt, tratat, în proporție de 100%, fără funcția de recuperare. Acțiunile de dezinfecție prin nebulizare (proces ce asigură inclusiv dezinfecția sistemelor de ventilație) se realizează periodic, iar operațiunile punctuale aplicate în cazul suprafețelor de contact sunt permanente, atât în timpul programului de funcționare, cât și după. În pachetul măsurilor de protecție sunt incluse aplicarea foliilor nanoseptice în punctele de contact direct (panou comandă lifturi, mânere uși etc.), amplasarea la intrări a covoarelor profesionale impregnate cu substanțe active și a dispenserelor de dezinfectant, instalarea unor panouri de protecție la recepțiile clădirilor, delimitarea fluxului de intrări/ieșiri și implementarea unor noi protocoale de acces în clădiri. În plus, purtarea măștii de protecție este obligatorie în incinta clădirii.

Angajații care își desfășoară activitatea în clădirile United Business Center sunt informați cu privire la menținerea unui comportament responsabil, inclusiv în privința recomandărilor ce vizează normele de igienă, conduită, prevenţie și distanțare socială. Accesul în lifturi este limitat în funcție de capacitatea acestora, iar zonele de așteptare sunt marcate pentru a păstra distanța minimă de protecție.

„Prin implementare acestor măsuri continuăm să menținem parametrii de confort și siguranță la un nivel ridicat. Desigur, acestea sunt dublate prin demersurile individuale ale fiecărei companii, în funcție de strategia proprie și cu respectarea recomandărilor autorităților competente. Păstrăm o comunicare activă cu partenerii noștri, cărora le-am pus la dispoziție și un ghid de recomandări, și suntem pregătiți să îi sprijinim în adaptarea spațiilor de lucru la noile cerințe. Clădirile noastre prezintă avantajul unor suprafețe generoase, cu o medie de 10 – 12 mp/angajat, care permit reorganizarea acolo unde se va impune acest lucru. Observăm o preocupare continuă în rândul companiilor privind revenirea la birouri și o abordare pozitivă și optimistă. Toate eforturile sunt orientate către un deziderat comun, acela de a oferi un mediu de lucru sigur”, au mai spus managerii United Business Center.

