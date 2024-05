Maxagro a inaugurat noul sediu al firmei Maxutil. “Cumpărăm de peste tot, vindem oriunde în lume!”

Maxagro, fondată de Ianco și Ioji Zifceac, a inaugurat noul sediu al firmei Maxutil la Gătaia, vineri, 17 mai.

Obiectul de activitate îl reprezintă vânzarea și cumpărarea de mașini și utilaje atât agricole, tractoare, discuri, spray-uri, greble, combine, tocătoare, etc., cât și nonagricole utilaje necesare în construcții și alte domenii ale industriei achiziționate de pe tot globul, inclusiv din SUA și Canada.

“Le vindem peste tot. Inclusiv în China am dat multe. În SUA am vândut vreo 15 mașini! Aducem orice tip de utilaje. Am vândut și un vapor de exemplu și iahturi. Orice există pe planetă vindem și cumpărăm. Luăm de peste tot și vindem oriunde în lume. Am dat în peste 20 de țări până acum”, a spus Daiana Zifceac, acționar și director executiv.

Cum a apărut Maxutil, pe lângă Maxagro?

Ioji Zifceac a explicat că oricum utilajele agricole sau nonagricole utilizate în cadrul firmei Maxagro erau vândute, dar la nivel de amatori, după ce erau reparate.

“De aceea am decis să facem acest demers la un nivel superior, profesionist. Astfel, a apărut Maxutil. Dacă tot vindeam utilaje, am zis hai sa facem ceva profi. Grupul de firme Maxagro vinde multe utilaje second-hand după ce le utilizează patru-cinci ani. Maxutil s-a născut și din această cauză și face parte din grup și ajută ca utilajele să fie valorificate mai cu ușurință. Am vrut să fim profesioniști. Seriozitatea e pe primul loc”, a spus Ioji Zifceac.

Pentru a achiziționat un utilaj clientul are la dispoziție orice variantă de cumpărare, cu banii jos, în rate cu 30% avans sau cu finanțare.

“Lucrăm cu șapte firme de leasing. Orice variantă vrea clientul i-o putem oferi. Un client dacă a plătit avansul cam într-o săptămână va primi utilajul”, a spus Ioji Zifceac.

