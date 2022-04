Medic acuzat de comportament abuziv

Conducerea spitalului din Lugoj a anuntat ca a constituit o comisie de cercetare dupa ce pe numele unui medic de la sectia de Primiri-Urgente a fost depusa o plangere.

Reclamatia vine din partea unui pacient care cere masuri urgente.

ÔÇ×In ziua de 07.04.2022, orele 23.30, m-am prezentat la Urgente, la Spitalul Lugoj, avand probleme de sanatate si necesitand o consultatie de urgenta. Am gasit acolo o doamna doctor care, dupa ce i-am prezentat verbal problemele de sanatate, a refuzat sa ma consulte, sa-mi stabileasca un diagnostic, ba mai mult, m-a dat afara din spital spunandu-mi sa vin a doua zi. Sunt foarte indignat de comportamentul acestui medic si revoltat ca in loc sa ma consulte m-a dat afara din spital, incalcandu-mi grav drepturile de asigurat si pacient, iar comportamentul sau contravine codului deontologic si profesiei pentru care este platita. In atare situatie, fiind grav lezat in drepturile mele de pacient prin abuzul acestui medic, solicit sa declansati o ancheta si sa-mi comunicati rezultatul acesteia. Totodata va aduc la cunostinta ca ├«mpreuna cu avocatul meu am facut plangere la colegiul medicilor si urmeaza sa fac si la Parchetul de pe langa Judecatoria Lugoj si voi uza de toate caile legale ca aceste abuzuri grave sa nu se mai ├«ntample in spitalul din LugojÔÇŁ, a scris in plangere lugojeanul.

Managerul spitalului, medicul Ionut Cocos a declarat pentru Lugoj Info.ro ca a dispus efectuarea unei cercetari de catre o comisie si se vor lua masuri daca se va constata ca medicul a gresit.

