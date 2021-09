Medic din Timișoara: ”Nu mai bine staţi la coadă la un centru de vaccinare, decât să staţi cu zilele în UPU aşteptând un pat?”

Un medic de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara are un mesaj pentru cei care refuză vaccinarea: ”Ştiu că aveţi o listă lungă cu “motivele” pentru care nu vreţi să vă vaccinaţi, dar şi eu am o listă … DE AŞTEPTARE! Mai lungă decât a voastră”. Medicul afirmă că este sufocat de ambulanţele care vin necontenit la spital, cu câte doi pacienţi odată, mulţi dintre ei sub 50 de ani, fără a mai avea locuri pentru ei. ”Nu mai bine staţi la coadă la un centru de vaccinare, decât să staţi cu zilele în UPU aşteptând un pat?”, afirmă medicul.

”Trăiesc un sentiment greu de descris, este o combinaţie între furie şi tristeţe”, a scris, pe Facebook, medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara.

Acesta afirmă că, în 20 de minute cât a stat în UPU pentru un consult, a fost ”sufocat” şi nu de la mască.

”M-am simţit sufocat şi nu de la mască, ci de la numărul mare de pacienţi care îşi aşteaptă un pat, pe orice secţie…Sufocat de ambulantele care vin, nu cu un pacient, ci cu doi pacienţi deodată şi ce este şi mai trist că o parte bună din aceşti pacienţi care vin, au sub 50 de ani! Ştiu că aveţi o listă lungă cu “motivele” pentru care nu vreţi să vă vaccinaţi, dar vreau să vă spun ceva, şi eu am o listă… DE AŞTEPTARE! Care e mai lungă decât lista voastră. Diferenţa este că pe lista mea se află vieţi, în schimb, la voi, aberaţii”, a mai scris medicul.

Pe cei care refuză vaccnarea şi măsurle sanitare medicul îi acuză de egoism şi iresponsabilitate.

”Să pariezi pe viaţa ta şi a altora, doar din orgoliu şi încăpăţânare şi să REFUZI să vezi realitatea. Zilnic mor sute de pacienţi, doar în România, iar la nivel mondial nu au murit atâţia oameni din cauza vaccinului şi tu, îmi spui că vaccinul omoară!!! (…) Nu mai bine staţi la coadă la un centru de vaccinare, decât să stai cu zilele în UPU aşteptând un pat?”, a mai afirmat medicul.

Municipiul Timişoara a trecut de pragul de 5 cazuri la mia de locuitori, iar în ţară se înregistrează, pentru a treia zi consecutiv, peste 7.000 de cazuri noi.

