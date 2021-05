Medic ginecolog, trimis în judecată după ce a fost prins în flagrant când primea de la o pacientă o șpagă de 300 de lei

Retinut de procurori, in 23 martie 2021, in urma unui flagrant de luare de mita, medicul ginecolog Ioan-Flaviu Bodnar, de la Spitalul Municipal din Lugoj, a fost trimis in judecata. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a comunicat, astazi, ca procurorii au intocmit rechizitoriul prin care Ioan-Flaviu Bodnar a fost trimis in fata judecatorilor pentru doua infractiui de luare de mita.

Potrivit actului de acuzare, in data de 23 martie, in jurul orei 09, in vederea efectuarii unui control medical de catre inculpat, o pacienta, martor denuntator in dosar, i-ar fi remis acestuia, la finalul examinarii medicale, un plic continand suma de 300 de lei.

In aceleasi imprejurari, pe timpul discutiilor purtate intre inculpat si martorul denuntator, inculpatul ar fi confirmat primirea de la martorul denuntator, si in cursul anului 2020, a sumei de 100 de lei, in schimbul efectuarii unui control medical. Politistii s-au sesizat dupa plangerea facuta de catre pacienta.

De remarcat ca, dupa retinerea medicului de la sectia de Obstretica-Ginecologie a Spitalului Municipal din Lugoj, pe retelele de socializare s-a declansat o apriga campanie de sustinere a acestuia, fiind propusa chiar initierea unei petitii care sa fie trimisa la Primaria Lugoj.

“Probabil colegii l-au rezolvat, dar pe ceilalti nu-i denunta nimeni. Medic tanar, venit din exterior, clar este un ghimpe in coastele altora! Mi-a supravegheat sarcina si datorita lui am un copil sanatos! Sunt multi altii care puteau pica in plasa, dar din pacate s-a nimerit la un profesionist.

Un om cu bun simt, care nu a pretins niciodata nimic. Din timpul sau liber mi-a raspuns de fiecare data la mesaje, iar la nastere am avut parte de tot sprijinul sau. Asta e, doctorii buni intodeauna sunt dati la o parte prin diferite imprejurari…”, spune o fosta pacienta, in timp ce alta o blameaza pe denuntatoare.

„Este un lucru odios ceea ce a facut aceasta pacienta! A premeditat actul, mergand cu plicul cu bani! Si ea va suporta consecintele de mituire! Doctorul nu i-a cerut bani pentru consultatie. De buna voie si nesilita de nimeni a oferit plicul! De ce? Cu un scop bine definit. S-a pregatit un flagrant, pur si simplu din razbunare. De vreme ce i-a facut reclamatie. Nu este medicul care sa conditioneze actul medical”.

In cazul in care instantele de judecata il vor gasi vinovat pe Ioan-Flaviu Bodnar de comiterea acestei infractiuni de coruptie, acesta risca intre 2 si 7 ani de inchisoare si, pentru o perioada, interzicerea exercitarii profesiei.

