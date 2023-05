Medic stomatolog, condamnat la 1 an și patru luni de închisoare, după ce a încercat să „cumpere” cu fazani, iepuri si salam examenul de medic specialist

Doua profesoare universitare de la Facultatea de Medicina din Galati, Sincair Dorina Cerasella si Grecu Gina Paunita, au fost condamnate la inchisoare cu suspendare de Tribunalul Galati, intr-un dosar intrumentat de procurorii DNA in care cele doua cadre universitare au fost acuzate de trafic de influenta, luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinare publicitatii.

In acelasi dosar (1553/121/2022) au fost condamnati si doi medici rezidenti, din Tulcea si Arad, care s-au prezentat la examenul de specializare, acestia fiind acuzati de cumparare de influenta, respectiv dare de mita.

Potrivit rechizitoriului, doctorii care urmau sa sustina examenul pentru a se specializa in disciplina parodontologie, la inceputul anului 2022, au fost instiintati insistent ca trebuie sa plateasca cate 2.000 de euro fiecare sau echivalentul in lei pentru a avea sanse de reusita la examen. In schimbul banilor, acestia ar fi primit pe Whatsapp subiectele de examen si chiar ar fi putut sa-si aleaga ce subiecte vor, la pachet cu manualul in format electronic de unde sa poata copia in liniste in timpul probei teoretice.

Demersul celor doua profesoare de la Facultatea de Medicina din Galati nu a avut succes decat in cazul unei singure doctorite din Tulcea si, partial, in cazul unui al doilea candidat, din Arad. Alti candidati au refuzat sa plateasca cei 2.000 de euro sustinand ca nu au de unde sa faca rost de o suma atat de mare intr-un timp atat de scurt. Profesoarele au acceptat chiar si sa diminueze valoarea spagii, ”dar nu mai mult de jumatate”, si le-a sugerat celor care s-au vaitat ca nu au bani sa faca imprumut la banca sau sa ceara de la rude.

Initial subiectele au fost trimise de catre profesoare pentru trei medici, dar pentru ca doi dintre ei nu au mai platit banii promisi, subiectele au fost schimbate pe ultima suta de metri. A primit suportul de curs si noile subiecte doar Andreea Zalimov, din Tulcea, cea care cotizase pentru ”protocol”. Ceilalti doi candidati au mers si au facut denunt la DGA.

Chemate la audieri, profesoarele au recunoscut partial faptele, explicand ca banii nu au fost primiti ca spaga, ci aceasta era doar o cutuma veche, care se practica in mai toate centrele universitare de profil din tara in timpul examenelor. Banii ar fi fost cheltuiti pentru cazarea membrilor comisiei, mancare, bautura si mici atentii, dar si pentru organizarea examenului in sine (cumpararea de echipamente medicale pentru sustinerea probei practice: instrumentar si capete de porc).

Cei care au facut denuntul au reclamat ca banii ajungeau la profesorii examinatori pentru cumparaturi la ”muzeu”, adica la magazinele duty free din Galati. In schimbul acestor atentii, profesorii ar fi trebuit sa fie ingaduitori in timpul probelor si chiar sa iasa din sala pentru a le permite candidatilor nepregatiti sa copieze subiectele teoretice din manualul pe care l-ar fi primit prin aplicatia WhatsApp. Li se indica chiar si numarul paginii din manual de unde sa copieze.

Cel de-al doilea medic condamnat, Miuta Caius Catalin, din Arad, a fost acuzat ca i-a trimis uneia dintre profesoarele din comisie un pachet cu fazani, iepuri si salam, drept multumire ca a luat examenul cu brio. Produsele ar fi trebuit impartite cu toti profesorii examinatori, doar ca pachetul a ramas integral la profesoara pe numele caruia fusese expediat.

Tribunalul Galati i-a condamnat pe toti cei patru inculpati trimisi in judecata de DNA. Astfel, Sincair Dorina Cerasella a primit 3 ani de inchisoare cu suspendare, o amenda penala de 22.000 de lei si 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, Grecu Gina Paunita – 1 an si 11 luni de inchisoare cu suspendare, 8.000 de lei amenda penala si 120 de zile de munca in folosul comunitatii, Zalimov Antoanela Andreea – 1 an si sase luni de inchisoare cu suspendare si 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii, Miuta Caius Calin – 1 an si patru luni de inchisoare cu suspendare si 120 de zile de munca neremunerata in folosul comunitatii.

De asemenea, instanta a dispus desfiintarea certificatului de specialist parodontologie nr. 47175/27.01.2022 (seria S1 nr. 048379) emis de Ministerul Sanatatii, pe numele Zalimov Antoanela Andreea si confiscarea sumei de 10.000 de lei obtinuta de inculpata Sincar Dorina Cerasella prin comiterea infractiunii. Toti cei patru inculpati au fost cercetati in stare de retinere, in intervalul 03 – 04.03.2022.

Atat procurorii DNA cat si inculpatii au fost nemultumiti de pedepsele aplicate de instanta de fond si au atacat solutia la Curtea de Apel Galati, primul termen de judecata fiind stabilit de aceasta instanta in data de 13 iunie 2023, scrie impactpress.ro.

