Medici din Timişoara, printre care Virgil Musta şi Dorel Săndesc, dar şi preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra, au recitat poezii în Piaţa Libertăţii

Mai mulţi medici renumiţi din Timişoara, printre care Virgil Musta, Dorel Săndesc şi Voichiţa Lăzureanu, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, au citit poezii, joi, în Piaţa Libertăţii din Timişoara, la a şasea ediţie a ConCentrica, un eveniment al Bibliotecii Judeţene Timiş.

Cea de-a şasea ediţie ConCentrica de la Timişoara a fost una atipică. Spaţiul din Piaţa Libertăţii în care s-a desfăşurat evenimentul a fost împrejmuit şi scaunele au fost aşezate la distanţă unul de celălalt.

Primii care au recitat poeziile lui Traian Dorgoşan au fost medicii Voichiţa Lăzureanu şi Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara. A mai recitat şi medicul Dorel Săndesc, preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Trapie Intensivă, dar şi Călin Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

”Sunt binevenite aceste evenimente, să ne aducem aminte că există şi carte. Să fiu sincer, în ultimele trei luni am citit doar cărţi de specialitate. Toată documentarea mea pentru că am fost avid de noutăţi în domeniu şi erau foarte multe şi multe dintre ele trebuiau triate, plus activitatea de la nivelul spitalului şi comunităţii pentru a încerca să manageriez cât mai bine situatia COVID-ului nu mi-a permis să citesc alt tip de cărţi decât cele de specialitate. Niciodată nu am excelat la acest capitol, dar mă bucur, deoarece cartea este importantă şi sunt convins că cei care au această obişnuinţă de a citi şi care au bibliotecă acasă, în timpul pandemiei nu s-au simţit atât de izolaţi. Au fost ei cu lumea cărţii”, a declarat medicul Virgil Musta.

În jurul perimetrului delimitat au fost postate fotografii de la ediţiile trecute ale ConCentrica, cel mai mare eveniment de lectură urbană din România, organizat an de an la Timişoara de către Biblioteca Judeţeană.

”Trebuie ţinut evenimentul pentru că, respectând ceea ce trebuie respectat acum, adică setul de norme în vederea combaterii epidemiei, oamenii totuşi trebuie să redevină ei înşişi, viaţa asta trebuie să reintre într-un moment în normal. Asta înseamană că trebuie să dăm un semnal în cultură, poate în primul rând în cultură, într-un oraş care este Capitală Culturală, reluăm unul dintre evenimentele noastre de tradiţie lansat în 2016. E la scară mai mică. În 2016 au fost 1.000 de persoane. Când ne uităm la fotografiile de pe margine avem şi nostalgie şi speranţă, adică sperăm cât mai curând şi într-un context cât mai sănătos să putem face lucrurile pe care le-am făcut şi altele noi. Este într-un fel şi un triumf asupra vremurilor. Astăzi citim din una dintre legendele subterane ale poeziei timişorene, Traian Dorgoşan, care avea acest titlu underground de rege al boemei din Timişoara. A avut o existenţă spumoasă şi a scris şi o poezie organizată”, a declarat Tudor Creţu, directorul Bibliotecii Judeţene ”Sorin Titel” din Timiş, conform news.ro.

Comentarii

comentarii