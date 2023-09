Medici specialiști din SUA și Europa dezbat trei zile la Timișoara noutățile din domeniu ATI

Manifestare medicală de prestigiu, la Timișoara, ajunsă la ediția 21! Cursul Internațional de Ghiduri și Protocoale în Anestezie, Terapie Intensivă ATI și Medicină de Urgență, ediția 21, începe joi 28 septembrie 2023, și oferă trei zile intense de sesiuni de comunicări, prezentări și discuții din domeniul medical.

Manifestarea este organizată de Asociația pentru Anestezie și Terapie Intensivă „Aurel Mogoșeanu” din Timișoara, care, anul trecut, a obținut prestigiosul trofeu ,,Campania anului”, la Romanian Healthcare Awards, competiție cu juriu internațional, și se desfășoară sub patronajul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și al Societății Română de Anestezie și Terapie Intensivă. Manifestarea va avea loc la Centrul Regional de Afaceri Timișoara.

Prima ediție a avut loc în 2003, a început cu un număr de 200 participanți și a atins numărul maxim în ultimii ani, cu peste 1500 de participanți, reunind medici și asistenți medicali din specialitățile anestezie, terapie intensivă și medicină de urgență.

Cursul este organizat în fiecare an în Timișoara, începând cu 2003, singura întrerupere fiind datorată pandemiei COVID 19, în 2020, iar ediția 2021 a fost organizată online. În 2022, manifestarea a fost reluată în regim hibrid (participare fizică și on-line), ediția 2023 fiind organizată cu participare fizică.

Un număr impresionat de speakeri români și internaționali și-au anunțat participarea pentru ediția din 2023 – 110 speakeri din România (Timișoara, București, Iasi, Oradea, Cluj, Târgu Mureș, Craiova, Sibiu) și 47 internaționali (SUA 4, Marea Britanie 12, Israel 4, Elveția 2, Germania 3, Polonia 2, Letonia 1, Serbia 3, Ungaria 2, Cehia 1, Franța 3, Belgia 2, Italia 5, Emiratele Arabe Unite 1, Grecia 1, Portugalia 1), personalități din domeniul anesteziei, terapiei intensive și medicinei de urgență, dar și din specialități conexe, cum ar fi neurologia inervențională.

Dintre vorbitori fac parte Stefan de Hert, fost președinte al European Society of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC), Radmilo Jankovic, actual secretar general al European Society of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC), Maurizio Cecconi, fost președinte al European Society of Intensive Care Medicine și Basem Abdelmalak, președinte al Society for Ambulatory Anesthesia (SAMBA).

Conferințele se axează pe prezentarea de ghiduri și protocoale internaționale de lucru în patologia specifică din specialitățile Anestezie, Terapie Intensivă și Medicină de Urgență. Vor fi folosite patru săli concomitent, timp de trei zile, pentru conferințe up-to-date și pentru șapte workshopuri cu sesiuni hands-on. De asemenea, ca fi prezentată și o expoziție de tehnică și aparatură medicală specifică.

