Medicii și asistenții medicali de la Bocșa, acuzați de implicare într-o rețea de vaccinări fictive, rămân în arest

Curtea de Apel Timisoara a solutionat, azi, in camera de consiliu, contestatiile medicilor si a asistentilor medicali din Bocsa, formulate impotriva mandatelor de arestare preventiva emise, zilele trecute, de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Caras-Severin.

Cei doi medici si cinci asistenti medicali, care si-au desfasurat activitatea intr-un centru de vaccinare din Bocsa, au fost arestati preventiv de Tribunalul Caras-Severin, fiind acuzati ca, in mod repetat, ar fi simulat vaccinarea unor persoane impotriva Covid-19 si au determinat registratorii sa introduca in sistemul informatic datele acestora.

„Respinge ca nefondate contestatiile formulate de catre inculpatii Robeci Adrian, Truica Arsenie-Adrian, Gagia Dumitru-Gabriel, Vitian Mircea-Todor, Vitian Ionela, Popovici-Secosan Andrei-Flavius si Gagia-Heger Sebastian-George, impotriva incheierii penale nr. 7/15.02.2022 pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Caras-Severin in dosarul nr. 388/115/2022. Obliga inculpatii sa plateasca cate 200 de lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare in favoarea statului. Dispune plata onorariului avocatului desemnat din oficiu pentru inculpatul Robeci Adrian, in suma de 150 de lei (partial), din fondurile Ministerului Justitiei. Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea 18/2022 pronuntata, azi, de Curtea de Apel Timisoara.

De mentionat ca judecatorii au trecut cu vederea apararea invocata de unul dintre avocati, care a dezvaluit ca una dintre asistentele arestate preventiv este insarcinata.

Potrivit procurorilor, inculpatii ar fi atestat in mod nereal, in sistemul informatic, ca zeci de persoane au fost vaccinate cu serul Johnson & Johnson sau Pfizer BioNTech. In schimbul vaccinarii fictive, ei incasau sume cuprinse intre 100 si 250 de euro.

“Cetatenii interesati de obtinerea Certificatului de Vaccinare au platit cadrelor medicale sume de bani cuprinse intre 100-250 euro, pentru a nu-si indeplini atributiile de serviciu, respectiv pentru a nu le administra efectiv vaccinul anti-Covid-19, eliberandu-le insa in schimb Adeverinta de Vaccinare, document necesar eliberarii Certificatului de Vaccinare (Certificatul Verde)”, au specificat procurorii in referatul prin care au solicitat masura preventiva a arestarii, conform impactpress.ro.

