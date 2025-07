Medicină Dentară – un program de studii performant și în continuă dezvoltare Interviu cu SL dr. Ioana Lile, decanul Facultății de Stomatologie din cadrul UVVG Arad

Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, înființată în 1991, s-a impus treptat ca un reper în peisajul academic românesc, oferind o formare temeinică, adaptată la cerințele moderne ale profesiei. Baza solidă construită încă din anii ’50 prin Școala Postliceală de Tehnică Dentară a contribuit decisiv la dezvoltarea unei tradiții și a unui corp didactic de înaltă valoare. Despre parcursul facultății și perspectivele pentru viitor ne vorbește conf. univ. dr. Ioana Lile, decanul Facultății de Stomatologie a UVVG.

– Doamna decan, sunteți la conducerea unei facultăți respectate în cadrul UVVG. Ce oferte educaționale aveți în acest an universitar?

– Vă mulțumesc pentru ocazie și pentru aprecieri. Ne apropiem de finalul perioadei de admitere pentru anul universitar 2025–2026 și, în acest context, oferim celor interesați oportunitatea de a se alătura comunității UVVG. Facultatea noastră include două programe de studiu: Medicină Dentară și Tehnică Dentară, ambele susținute de o echipă dedicată de cadre didactice și o bază materială modernă. De asemenea, derulăm programul național de rezidențiat al Ministerului Sănătății și organizam cursuri acreditate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, adresate tinerilor medici și absolvenților. Ne dorim să formăm specialiști competitivi, capabili să răspundă provocărilor actuale din domeniu.

– Facultatea de Medicină Dentară este acreditată?

– Absolut. Suntem acreditați la nivel național și am obținut și acreditare internațională, ceea ce ne oferă un avantaj competitiv clar. UVVG a ales să se supună unor evaluări externe riguroase pentru a asigura o calitate superioară a învățământului. Sub conducerea regretatului fondator, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, și a actualului rector, prof. univ. dr. habil. Coralia Cotoraci, am reușit să construim un sistem educațional modern, centrat pe student. Astăzi, avem studenți din peste 20 de țări care, după absolvire, se integrează cu succes pe piața muncii, atât în Europa, cât și în afara ei.

– Programul de studiu Medicină Dentară este deschis și studenților internaționali?

– Da, programul nostru de Medicină Dentară este acreditat internațional din 2015, de către o agenție germană. Această recunoaștere a deschis drumul internaționalizării, atât pentru studenți, cât și pentru cadrele didactice. UVVG are parteneriate solide cu universități din întreaga Europă, oferind mobilități academice și colaborări în domeniul cercetării. În paralel, programul de Tehnică Dentară continuă tradiția locală a Aradului în formarea tehnicienilor dentari.

–Aradul, prin UVVG, beneficiază de Centrul Clinic Internațional de Microscopie în Stomatologie. Ce aduce nou această investiție?

– Este una dintre cele mai importante realizări ale facultății noastre. Am înființat un centru de excelență dedicat utilizării microscopului dentar în toate specialitățile stomatologice. După principiul „putem trata corect doar ceea ce vedem clar”, tehnologia avansată devine indispensabilă în formarea viitorilor profesioniști. Centrul oferă dotări de ultimă generație, iar studenții și rezidenții beneficiază de cursuri practice și teoretice pentru a învăța utilizarea acestui instrument esențial. În plus, organizăm cursuri de formare și perfecționare pentru specialiști deja activi în domeniu.

– Unde și până când se pot face înscrierile pentru anul universitar 2025–2026?

– Înscrierile se pot face online, pe platforma www.admitereuvvg.ro,până în data de 25 iulie. Candidații își creează un cont pe platformă, încarcă documentele, achită taxa și, în funcție de programul ales, participă fie la concursul de dosare, în cazul programului Tehnică Dentară, fie la testul grilă, în baza bibliografiei regăsite pe site-ul instituției, în cazul Programului de licență, Medicină Dentară. Toate documentele sunt disponibile pe site-ul oficial al universității.

– Ce perspective de carieră au absolvenții facultății?

– Absolvenții pot susține examenul național de rezidențiat și pot alege dintr-o gamă largă de specializări, inclusiv în centrul nostru de rezidențiat din Arad. De asemenea, pot urma un masterat în Medicină socială și management sanitar, sau pot opta pentru Școala Doctorală. Facultatea le oferă o pregătire completă pentru carieră, indiferent dacă aleg clinica, cercetarea, administrația sau antreprenoriatul medical.

– Vă mulțumim pentru aceste informații utile!

– Și eu vă mulțumesc! Le dorim mult succes tuturor celor care aleg să ni se alăture în această frumoasă și provocatoare profesie!

Comentarii

comentarii