Medicul epidemiolog Emilian Popovici: „Vaccinul AstraZeneca nu trebuie pus la colț. Nu s-a stabilit nicio reacție de cauzalitate între vaccin și multi-tromboze”

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a comentat, la Realitatea PLUS, scenariul avansat de coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghiță, potrivit căruia 10 milioane de români ar putea beneficia de vaccin mai devreme decât era stabilit inițial.

Emilian Popovici: „Un scenariu din acesta poate fi destul de real, dacă avem vaccinul, dacă avem centre de vaccinare și disponibilitatea oamenilor de a se vaccina. Sper ca această proiecție prezentată de colonelul Valeriu Gheorghiță să fie fezabilă.”

În plus, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie susține că nu poate fi stabilită o legătură de cauzalitate între imunizarea cu vaccinul de la AstraZeneca și dezvoltarea de multi-tromboze (formarea de cheaguri de sânge).

Emilian Popovici: „Vaccinul de la Johnson&Johnson, ca și celelalte disponibile, are o eficiență foarte bună. Are avantajul administrării unei singure doze, are un nivel de siguranță foarte bun. A fost aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului. Nici vaccinul AstraZeneca nu trebuie pus la colț, pentru că nu nu sunt motive pentru acest lucru. Nu s-a stabilit nicio reacție de cauzalitate între AstraZeneca și multi-tromboze. (…) A fost total greșit că s-au prezentat aceste multi-tromboze ca reacție adversă la vaccinul AstraZeneca. (…) S-a vorbit de eficiența pe 4, 6, 8 luni a vaccinurilor. Eficiența se va mări în timp, se poate ajunge la un an sau doi. Nu este stabilit că eficiența se pierde după 7 luni. Nu poți spune că un vaccin e eficient cinci ani, când nu au trecut cinci ani de la imunizare.”

