Medicul grec Kostantinos Giatras, fostul proprietar al Spitalului Athena din Timișoara, așteaptă verdictul Curții de Apel în dosarul fertilizărilor in vitro

Fostul proprietar al Spitalului Athena din Timisoara, medicul grec Kostantinos Giatras, ar putea fi trimis la inchisoare, maine, de judecatorii Curtii de Apel Timisoara, insa, la fel de bine, ar putea primi o pedeapsa cu suspendare sau chiar ar putea fi achitat, in dosarul nr. 2333/30/2017, instrumentat de procurorii DIICOT Timisoara, in care a fost trimis in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de celule umane (ovocite) utilizate pentru fertilizare in vitro cu mame purtatoare.

Descinderea procurorilor antimafia la spitalul Athena – spital modern, care, dupa ce a fost scos la licitatie, a ajuns in posesia unei rude a presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, si apoi a retelei de sanatate Regina Maria – a avut loc la sfarsitul lunii mai 2014, cand medicul grec Kostantinos Giatras si biologul grec Pappa Charikleia au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati ca ar fi prelevat ovule de la diferite femei, in schimbul a aproximativ 300 de euro, iar materialul genetic era destinat unor familii instarite din strainatate care plateau pana la 4.000 de euro pentru insemniarea artificiala.

La vremea respectiva, procurorii au reusit sa identifice si doua cazuri de tinere, o studenta de 19 ani si o tanara de 18 ani, eleva in clasa a XII-a, care ar fi fost platite pentru ovocitele donate in vedere utilizarii lor in cadrul unor proceduri de fertilizare in vitro.

„Din punctul nostru de vedere, nu am facut nimic care sa puna in pericol aceste cupluri sau care sa poata fi considerat ilegal in momentul de fata”, a declarat, atunci, medicul ginecolog Bogdan Cioata, directorul medical al Spitalului Athena, afirmatia care a fost sustinuta, din punct de vedere al legislatiei, si de avocata Adriana Hampu: „Fertilizarea in vitro cu mama purtatoare nu poate fi incriminata, pentru ca nu exista text de lege”.

Procurorul de caz a rasfoit Codul penal si, pentru ca nu a descoperit niciun text de lege care sa interzica fertilizarea in vitro – procedura medicala efectuata, in premiera, in 2001, la Timisoara, de profesorul Ioan Munteanu – a apelat la Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, unde, la art. 157, alin. 1) se stipuleaza ca „Organizarea sau efectuarea prelevarii de organe, tesuturi ori celule de origine umana pentru transplant, in scopul obtinerii unui folos material pentru donator sau organizator, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi”.

La aceasta acuzatie a adaugat si infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat si, in 2017, fostul procuror sef al DIICOT, Mircea Andres, a semnat primul rechizitoriu din tara privind prelevarea ilegala si traficul de ovule umane.

„Cinci persoane medici si asistente recoltau ovocite de la anumite persoane interesate material si le implantau in organismul unor femei care nu puteau sa aiba copii. Donatoarele au recunoscut ca au primit sume de 300 de euro pentru fiecare donatie pe care au facut-o, iar, de asemenea, mamele purtator, mamele surogat au recunoscut primirea unor sume de bani”, a sustinut, atunci, Mircea Andres. Seful DIICOT a mai precizat ca nasterea cu mama surogat nu este reglementata in Romania, iar procedura a fost realizata de echipa condusa de medicul grec incalcand mai multe prevederi legale.

Asadar, fapte care nu erau prevazute de legea penala, dar, totusi…

In august 2021, dupa patru ani de dezbateri si audieri, Tribunalul Timis a pronuntat prima sentinta in acest dosar. Medicul grec Kostantinos Giatras, specialist in fertilizare in vitro si fondator al Spitalului Athena din Timisoara, a primit 5 ani de inchisoare.

Intre timp, din cauza datorilor acumulate, spitalul a fost scos la licitatie si achizitionat, temporar, de dr. Florin Dorneanu, specialist in reproducere umana asistata, fertilizare in vitro, si de alti medici, dupa care – la reteaua de sanatate Regina Maria. Pe filiera licitatiei, intermediarii au castigat sume colosale, de ordinul sutelor de mii de euro, dar despre asta, intr-un alt articol…

De asemenea, biologul grec Pappa Charikleia, mana dreapta a lui Kostantinos Giatras, a primit 4 ani si sase luni de inchisoare, tot cu executare. Prin aceeasi sentinta, medicul ginecolog Stelea Lavinia si medicul biolog Daniela Ciontu au primit cate 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare.

De asemenea, persoana juridica Spital Athena a primit o amendata penala de 840.000 de lei, in timp ce partea civila Levrone Nache Liana Simona a primit despagubiri in valoare de 19.383 lei daune materiale si 10.000 de euro daune morale (Tribunalul Timis, Hotarare nr. 483/2021 din 28.07.2021).

