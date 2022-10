Medicul Marian Gașpar, încă 30 de zile de arest preventiv. Fostul șef al BCCO Timișoara susține teoria unui “complot” împotriva chirurgului

Seful sectiei de Chirurgie Cardiovasculara de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, Marian Gaspar, ramane in arest preventiv inca 30 de zile, dupa ce, azi, judecatorii Curtii de Apel Timisoara i-au respins contestatia la prelungirea mandatului de arestare.

“Respinge contestatia formulata de inculpatul Gaspar Marinica impotriva incheierii nr.148/DL/21.10.2022 a judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis, pronuntata in dosarul nr.4483/30/2022, ca nefondata”, se mentioneaza in decizia judecatorior de la Curtea de Apel, ceea ce inseamna ca procurorii au probe “beton” in dosarul de coruptie in care este cercetat medicul chirurg de la Padurea Verde.

Instantele de judecata continua sa-l tina dupa gratii pe Marinica Gaspar, in ciuda faptului ca, in mediul online, are sute de fosti pacienti sau rude de pacienti care sustin ca medicul nu obisnuieste sa ia spaga.

Fostul sef al BCCO Timisoara, colonelul in rezerva Costel Roman, a atras atentia in mod public ca exista alte motive care stau la baza “eliminarii acestui chirurg”, nu cele lansate pe piata de procurori, teorie a complotului sustinuta chiar si de avocatul inculpatului, Glad Simut.

Invitat intr-o emisiune TV pentru a prezenta partile asa-zis obscure ale anchetei ptocurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, aparatorul medicului chirurg a acceptat invitatia, dar a refuzat sa apara la televizor, atragand atentia ca informatiile lansate pe piata nu corespund cu cele din dosar, scrie impactpress.ro.

Comentarii

comentarii