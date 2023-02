Medicul pediatru de la Spitalul de Copii Timișoara surprins în timp ce se pregătea să aibă relații sexuale cu un minor, chemat la audieri la IPJ Timiș

Medicul de la Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara care a fost surprins în masina in timp ce se pregatea sa aiba relatii sexuale cu un minor ar putea merge la inchisoare.

Politistii de la Sectia 4 – care l-au depistat, intr-o masina, sub podul de la iesirea din Timisoara, spre Sacalaz – au considerat ca, desi medicul si minorul in varsta de 16 ani s-au intalnit cu scopul de a intretine relatii sexuale, daca fapta care nu a fost materializata, nu s-ar impune sesizarea procurorilor, ci doar aplicarea unei amenzi la Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.

Asadar, au anuntat ca i-au aplicat o amenda in valoare de 1.000 de lei si atat.

In urma comentariilor si criticilor de pe retelele de socializare, organele judiciare si-au reconsiderat pozitia si, maine, 02 februarie, l-au citat la audieri intr-un dosar deschis, deocamdata, in rem.

Asta, in conditiile in care medicul pediatru a negat faptul ca, duminica seara, ar fi fost sub pod cu un minor, spunand ca are martori ca ar fi fost acasa, cu familia.

Surse judiciare au confirmat audierea medicului pediatru, insa deocamdata nu se stie cu exactitate la ce infractiune intentioneaza procurorii sa-l incadreze, in cazul in care se va adeveri ca acesta a fost barbatul surprins cu minorul sub pod, insa se discuta despre art. 220, actul sexual cu un minor, unde pedeapsa este inchisoare de la 1 la 5 ani.

In cazul in care copilul a implinit 16 ani si confirma ca si-a dat acordul pentru ce urma sa se intample, situatia se poate schimba. Ce este cert, deocamdata, este faptul ca medicul a sesizat Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, reclamand faptul ca IPJ Timis a mediatizat informatii de natura sa fie identificat de opinia publica, scrie impactpress.ro.

