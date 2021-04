Memorialul Revoluției Timișoara: 1990-2021: 31 de ani de la înființare!

Asociația Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 din Timișoara a fost înființată în data de 26 aprilie 1990, cu scopul inițial de a realiza un monument în cinstea eroilor-martiri din decembrie 1989.

”Au trecut 31 de ani, timp în care am realizat nu unul, ci 14 monumente, și am pus la punct o bază de date în care se regăsesc informații sub formă de texte, fotografii, audio, video, colecții de presă, cărți, obiecte. Această muncă a constituit baza unui centru de documentare care, împreună cu tot patrimoniul acumulat, în ianuarie 2000, a fost declarat ansamblu de interes național.

Continuând munca de cinstire a eroilor, de documentare, cercetare și punere în valoare a patrimoniului, în anul 2010 instituția noastră a fost declarată asociație de utilitate publică. Tot atunci am înființat și propria noastră editură, prin care am scos la lumină rodul documentării și cercetării noastre, cărți și reviste”, spune președintele Gino Rado.

Memorialul Revoluției Timișoara a realizat numeroase expoziții permanente și expoziții itinerante atât în țară, cât și în străinătate, a organizat și a participat la simpozioane naționale și internaționale, a publicat peste 70 de cărți și reviste, toate în scopul de a cinsti memoria eroilor-martiri și pentru a prezenta cât mai corect posibil adevărul despre ce s-a întâmplat în Decembrie 1989.

În anul 2019 această muncă a primit și prețuirea Președinției României, prin acordarea Ordinului „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, categoria E, patrimoniul cultural.

”Luni, 26 aprilie 2021, chiar dacă suntem prea puțin sprijiniți de autoritățile locale și naționale, suntem mai motivați ca oricând să continuăm această muncă, să contribuim la dezvoltarea culturii memoriei și la promovarea adevărului istoric despre decembrie 1989”, mai spune Gino Rado.

