Merită să achiziționezi un Samsung S9 în 2019?

Anul aproape se termină și sunt aproximativ 7 luni de când cei de la Samsung au lansat a 10 a generație de smartphone-uri a cunoscutei serii S. Dar poate acum ar fi momentul potrivit să aruncăm o privire la generația anterioară: Samsung S9 și Samsung S9 Plus. Timpul a trecut, iar prețul celor două dispozitive a scăzut considerabil, mai ales acum când pe piață există un model mai nou. Întrebarea rămâne însă dacă merită să mai achiziționăm Samsung S9 și în 2019.

Samsung S9 și Samsung S9 Plus au fost poate cele mai bune telefoane ale anului 2019. Lansate în martie anul trecut, acestea veneau dotate cu display-uri AMOLED de o calitate superioară, performanță și camere de fotografiat foarte bune. Samsung S9 poate fi varianta perfectă pentru persoanele care își doresc un smartphone cu specificații de top dar la un preț mult mai mic.

Samsung S9 și Samsung S9 Plus vin amândouă dotate cu un procesor Exynos 9810 octa-core și 4 GB RAM pentru S9 și 6 GB RAM pentru S9 Plus. Din punct de vedere al sistemului de operare, acestea au fost lansate cu Android 8.0 Oreo, cu posibilitatea de a actualiza sistemul. Cum deja a fost anunțat Android 10, cei de la Samsung lucrează pentru a aduce noua actualizare și pentru Samsung S9 și Samsung S9 Plus.

Ca memorie internă puteți opta în cazul ambelor smartphone-uri pentru versiuni de 64 GB, 128 GB sau 256 GB, cu posibilitatea de a adăuga un card microSD de până la 1 TB. Bateria este Li-Ion cu încărcare rapidă de 3000 mAh în cazul lui Samsung S9 și de 3500 mAh în cazul lui Samsung S9 Plus. Din punct de vedere al dimenisunilor, așa cum îl recomandă și numele, Samsung S9 Plus este mai mare decât fratele său. Are un display de 6.2 inch comparativ cu 5.8 cât are Samsung S9. De asemenea, este puțin mai înalt, mai lat și mai greu, dar ambele telefoane sunt la fel de subțiri, măsurând doar 8.5 mm grosime.

Și din punct de vedere al camerei Samsung S9 Plus are un bonus: cameră dublă pe spate. Ambele smartphone-uri vin dotate cu o cameră super speed dual pixel cu un senzor de 12 megapixeli și dual aperture mode de F1.5 și F2.4, dar Samsung S9 Plus are în plus o cameră telephoto cu un senzor de 12 megapixeli. Camera frontală este pentru ambele modele o cameră cu un senzor de 8 megapixeli cu funcții de Selfie Focus, Selfie și Wide Selfie. Ambele telefoane au posibilitatea de a filma 4k cu 30 sau 60 fps, QHD cu 30 fps, 1080p cu 30 sau 60 fps și 720p cu 30 fps.

Astfel, Samsung S9 și Samsung S9 Plus sunt, după cum am spus, o alternativă perfectă pentru cei ce caută un smartphone de top dar la prețul unuia mid-range, mai ales acum că urmează să primească noul update al sistemului de operare. Indiferent pentru care din cele două modele optați, puteți să fiți sigur că veți avea parte de aceeași calitate și performanțe cu care Samsung ne-a obișnut.

