Mesaj de condoleanțe

Colectivul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK – transmite un gând de compasiune și recunoștință domnului director Ionel Ursu, în aceste momente de profundă durere prilejuite de pierderea mamei.

Ne alăturăm cu sufletul suferinței domniei sale și a familiei, îndeosebi doamnei Ursu, la despărțirea de una dintre cele mai dragi ființe. Plecarea unui părinte lasă un gol imens, dar și o moștenire neprețuită – felul în care ne-a modelat inimile, valorile și drumul în viață.

Suntem alături de dumneavoastră cu sinceră compasiune și sprijin.

Colectivul TIMPARK

