Mesajul unui bolnav COVID, internat la Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara: ”Am fost 10 în salon. A fost un adevărat coșmar, nu avem SIDA sau râie, nu ne-am îmbolnăvit pe centură”

Un bărbat infectat cu noul coronavirus a povestit experiența prin care a trecut. El nu se aștepta să fie totul atât de greu, însă le mulțumește medicilor pentru grija pe care i-au acordat-o. Ba mai mult, bolnavul a ținut să sublinieze că acest virus nu este atât de periculos cum ar fi de exemplu SIDA, ca toată lumea să se ferească de cei infectați.

Spitalul ”Victor Babeș” Timișoara distribuie mesajul unui fost pacient care a stat 12 zile internat în spital.

A stat 12 zile internat in spitalul nostru, infectat cu noul coronavirus iar acum a decis sa publice un mesaj pentru cei care nu cred in Covid 19.

“Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, va spun eu, virusul exista. Daca ai noroc faci forma usoara. Insa nu toti avem acest noroc, eu am simtit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat in 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babes. A fost un adevarat cosmar 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, in total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorita medicilor extraordinari de la Victor Babes, adevarati ingeri.

Prietenii m-au intrebat “E chiar asa naspa? Chiar sunt pline spitalele?”.

Da! E “Naspa” iar spitalele sunt pline. Am fost 10 in salon. Cand se elibera un pat nu dura 5 minute si era ocupat cu alt pacient. Am avut 4 zile grele, cu oxigen suplimentar. 4 zile in care cu greu m-am ridicat pe marginea patului. Dar am trecut cu bine datorita celor de la V.Babes.

Aveti grija de voi. Respectati regulile: Masca, dezinfectant, spalat pe maini, distantare.

Daca mai am in lista de prieteni persoane care cred ca e o simpla raceala sau ca virusul nu exista, va rog, stergeti-ma din lista de prieteni. Va respect “viziunea”, insa eu am trecut prin aceast cosmar numit Covid19.

As mai adauga ceva la final. Bolnavii covid, cei care au trecut prin boala, nu au raie. Nu au Sida. Au avut o boala virala. Luata la magazin, la benzinarie sau pe strada. Noi, cei care am avut sau avem covid nu ne-am imbolnavit la curvele de pe centura. Aveti grija de voi si de sanatatea voastra.

Ai Doamne grija de toti bolnavii si de familiile greu incercate.

Multumesc tuturor prietenilor care mi-au scris mesaje de incurajare si de sustinere, tuturor celor care mi-au ridicat moralul. Si nu pot sa nu le multumesc lui Deian Milovan Keba si Anita pentru toata mancarea pe care mi-ati adus-o la spital, familia mea fiind in izolare.”, spune Gabi Szofran, fost pacient.

