META Spațiu și Calpe galery deschid Biohazard – o serie de evenimente de artă contemporană la Timișoara

Expoziția organizată de META Spațiu Timișoara, în colaborare cu galeria Calpe din Timișoara, deschide Biohazard – Activation, prim capitol introductiv al proiectului expozitional “ANTHROPOCENE | New Species”.

Mirela Vlăduți a explicat: Atât această primă parte – cu rol de agent activator – cât și întregul proiect sunt structurate ca o serie de evenimente – expoziții centrale și pop-ups în spații neconvenționale, intervenții în spațiul public sau online, performance, proiecții de film, prezentări și ateliere.

Titlul ales pentru proiectul August grass / Nothing much / To doeste o trimitere la un haiku de Jack Kerouac, și păstrează încărcătura poetică și reflexivă a acestuia, în același timp fiind însă mai puțin narativ, autoreferențial și descriptiv.

Intervenția realizată de Andreea Medar și Mălina Ionescu la Calpe este o inversare simplă a relației dintre pavajul de beton – acest loc comun al amenajării urbane și pământul, o trimitere directă la necesitatea regenerării naturale și a schimbării relației omenirii cu locul, locuirea și mediul.

Este o invocare a capacității reactive a naturii, în același timp salvatoare și amenințătoare. Dinamica dintre omenire și elementul natural se desfășoară mereu între cei doi poli – armonic și antagonic, între lupta împotriva naturii și pentru ea, între supraviețuirea prin îmblânzirea naturii și pledoaria pentru sălbăticie, a cărei reinstaurare este simultan imposibil de generat, susținut sau dimpotrivă, de controlat.

Instalația este un enunț care conține atât problema cât și reacția la dezechilibrul în care ne aflăm la nivel global. Ea este în același timp o constatare și un obiectiv, o observație a fragilității, a vulnerabilității comune și interdependente a omului și a naturii, o reacție nostalgică și o tindere către o – regăsită sau nouă – stare de echilibru.

BIOHAZARD, organizat de galeria de artă contemporană META Spațiu, este un prim exercițiu expozițional, parte integrantă a proiectului Anthropocene: New Species, care va avea loc, cel mai probabil, la începutul anului viitor.

Această primă parte structurată ca serie de intervenții artistice – expoziții capsulă, de scurtă durată, proiecții de filme, prezentări de artist și performance, funcționează ca introducere în tematica proiectului Anthropocene și anunță temele principale ale acestuia – în ceea ce privește raportarea la schimbările prin care trecem la nivel global, climateric și social dar și în ceea ce privește repoziționarea artistului, a curatorului și a instituției culturale la ceea ce înseamnă demers curatorial, artistic și expozițional.

În același timp, acest prim capitol, cu titlu inspirat de perioada pe care o traversăm la toate nivelele, are o funcție de tampon, de tranziție între tema conștientizării pericolului pe care îl traversăm din punct de vedere climateric – care încă pare a pune probleme de acceptare, reacție și disponibilitate pentru schimbare atât la nivel individual cât și global – și cel al acceptării, a proiecției de dincolo de momentul inevitabil al transformării și al evoluției – a mai spus Mirela Vlăduți.

Comentarii

comentarii