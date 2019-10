MHP – A Porsche Company inaugurează al doilea birou din România, la Timișoara.

Inaugurarea biroului din vestul României, continuă astfel cu succes cursul de expansiune în cadrul strategiei de dezvoltare a companiei „MHPStrategy2025”.

MHP Consulting Romania și-a început activitatea în Cluj-Napoca în anul 2014. Până în 2020, aproximativ 500 de angajați vor lucra pentru MHP România din punctele de lucru din Cluj-Napoca și Timișoara.

Activitatea companiei pe piața IT „made in Romania” a început în urmă cu aproximativ zece ani în contextul unor colaborări de succes cu parteneri locali. Noul birou din Timișoara pune accentul pe servicii SAP de infrastructură și dezvoltare software, completând portofoliul de servicii cu Digital Services. Până la sfârșitul acestui an, peste 20 de angajați se vor alătura echipei timișorene, condusă de Radu Radovici. Noul birou este găzduit de către VOX Technology Park.

„Investind în oameni motivați și extrem de bine pregătiți din punct de vedere academic, ne-am consolidat cu succes echipa și totodată competența în Cluj-Napoca unde momentan avem peste 300 de angajați. Mai mult de atât, am reușit să ne poziționăm pe piață în calitate de angajator de elită cu o cultură organizaționala tânără, deschisă, puternic orientată către încurajarea evoluției și a stării de bine a angajaților noștri. Suntem încântați să continuăm în aceeași tonalitate, să ne deschidem porțile în Timișoara pentru pasionații de tehnologie”, spune Dr. Oliver Oswald, partener în MHP CEO și MHP Consulting Romania.

Din România, MHP dezvoltă și livrează soluții IT 360° la cele mai înalte standarde unui portofoliu vast de clienți din segmentul „Mobility & Manufacturing” din întreagă lume, acest lucru facilitând dezvoltarea organică a punctelor de lucru din Cluj-Napoca și Timișoara.

„MHP Timișoara reprezintă un pas semnificativ în evoluția noastră atât la nivel internațional cât și în România. Avem deja o bază puternică și văzând potențialul de aici, viitorul nu poate fi decât unul cât se poate de promițător. Recunoaștem pasiunea autentică pentru tehnologie, know-how-ul angajaților noștri și avem convingerea că prin promovarea abilităților și a spiritului lor antreprenorial, putem contribui activ la progresul digital de mâine”, spune Bernd-Otto Hörmann, CEO MHP Consulting Romania.

