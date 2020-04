Micile afaceri locale se reinventează: Ultramarin Timișoara dezvoltă un nou proiect culinar alături de partenerii din proiectul „Iubește România Ta!”

În această perioadă, în care fiecare dintre noi se adaptează, (re)învață valori și își adaptează stilul de viață, Ultramarin aduce savoarea produselor locale din Banat pe mesele timișorenilor. Astfel, brand-urile locale vor fi promovate și susținute prin noul concept UltraFood – venit atât în sprijinul micilor producători locali, cât și al timișorenilor care, în această perioadă, vor primi bunătăți dn Banat cu livrare la domiciliu.

”După 18 ani de călătorii în întreaga lume, o provocare globală ne-a transformat în turiști la noi acasă. În acești ani, am străbătut țări și continente, am urcat pe munți și ne-am scăldat în apele mării, am cântat și am dansat, ne-am bucurat împreună de frumusețea naturii, de miracolul vieții. Dar energia care ne-a condus mai departe am primit-o aici, în România. Măreția munților, vocea pădurii, sunetul apelor, curcubeul florilor, ne-au învățat că, indiferent de obstacole, aici găsim puterea de a merge mai departe, de a ne reinventa, încercând să fim mai buni.

Acum, România are nevoie de fiecare dintre noi! Noi avem nevoie de România! Și, pentru că în această perioadă suntem turiști la noi acasă, vă propunem să călătorim împreună în România și să îi descoperim savoarea. Călătorim prin intermediul gusturilor, al aromelor, al …. savorilor. Călătoriile și gastronomia au făcut întotdeauna casă bună! Acum, vă aducem acasă gusturi din locurile în care am călătorit împreună, astfel încât să vă aduceți aminte de traseele frumoase, de aerul curat, de bucatele realizate cu grijă și dragoste, de către producători locali.

Ultramarin dezvoltă în această perioadă un nou proiect culinar alături de partenerii din programul „Iubește România Ta!”, prin care își propune integrarea producătorilor locali pe harta turismului culinar.

Pentru că în această perioadă căutăm căi pentru a le fi aproape clienților noștri, începem cu două produse de sezon, prin care producătorii din Banat pot ajunge pe mesele de sărbătoare chiar de Paște:

Apoi, când vom fi din nou liberi, vom călători și vom degusta bunătățile realizate de producătorii locali, la ei acasă; vom călători în Banat, Ardeal, Bucovina, Maramureș, așa cum v-am obișnuit în cei 8 ani de când derulăm programul „Iubește România Ta”. Vom reface acele legături veritabile cu România și vom relansa turismul sărbătorind „povestea” gastronomică a fiecărei regiuni în care vom călători, trăind, împreună, experiențe autentice. Începem acum această poveste – UltraFood Touroperator – și vă aducem în case produse românești, de la producători locali, partenerii noștri în acest drum de cursă lungă,” spune Gabriela Petcana, manager Ultramarin.

