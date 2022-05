Miele a împlinit patru ani de prezență în Timișoara

Miele, renumitul producător de electrocasnicele premium, a sărbătorit joi, 26 mai, patru ani de prezență la Timișoara. Clienții fideli, care au contribuit în mod special la creșterea continuă a brandului în Timișoara, – dar nu numai – au fost invitați să petreacă momentele festive alături de reprezentanții companiei la showroomul de pe bv. Republicii (Regele Mihai I), nr. 2.

Aici, începând cu ora 19.00, Chef Florin Petcu, fost semifinalist în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite” i-a așteptat pe invitați cu antreuri, dar a oferit și un show de live-cooking, în timp ce Horea Crișovan a asigurat, pentru o bună parte a evenimentului, fundalul sonor.

Pentru a marca aniversarea celor patru ani de activitate în Timișoara, în perioada 26 – 27 mai, Miele oferă tuturor clienților reduceri de 10% la întreaga gamă de electrocasnice din showroom. Produsele consumabile, cum ar fi detergenții pentru mașinile de spălat, beneficiază de o reducere și mai consistentă, de 15%, în același interval.

Datele companiei indică faptul că showroomul deschis în 2018 la Timișoara s-a aliniat la trendul ascendent înregistrat de Miele la nivel național și a avut anual o creștere de 15%. În primul an după deschidere acesta a crescut cu peste 100%, iar în 2021 vânzările au fost cu 18% mai mari decât în 2020. În primele luni ale acestui an, vânzările înregistrate de Miele Timișoara au fost mai mari cu peste 10% față de 2021.

„Prin fiecare deschidere de showroom ne propunem să fim cât mai aproape de consumatorii noștri, tocmai de aceea, lansarea Miele Timișoara a fost un punct strategic din planurile noastre de dezvoltare. În cei patru ani de activitate în oraș, ne-am bucurat să punem la dispoziția timișorenilor toată gama noastră de produse, alături de servicii premium și am observat un interes crescut pentru echipamentele de calitate superioară și tehnologia Miele”, a spus Dragos Grigore, Head of Own Retail (director de vânzări) Miele România.

În cei patru ani de activitate ai showroom-ului Miele din Timișoara, consumatorii locali au dovedit că preferă tot mai mult electrocasnice de calitate superioară, eficiente din punct de vedere energetic, care au inclusiv un consum redus de apă și detergent. Cele mai căutate electrocasnice au fost cele pentru curățenie – aspiratoarele, mașinile de spălat rufe și uscătoarele –, dar și produsele de curățenie, precum detergenții. În egală măsură, timișorenii sunt tot mai interesați și de electrocasnicele performante din punct de vedere tehnologic, care pot fi conectate la aplicația Miele App – Smart Home. În același top se află și echipamentele încorporabile pentru bucătărie.

În showroom-ul din Timișoara, clienții pot descoperi întreaga gamă de aparatură electrocasnică și accesorii Miele, de la detergenți pentru mașini de spălat rufe și vase, aspiratoare clasice și de tip robot, cuptoare, plite, hote, espressoare, inclusiv cafeaua marcă proprie.

În cadrul evenimentului de joi, Dragoș Grigore ne-a oferit mai multe detalii despre succesul Miele în Timișoara:

De ce Miele? „Pentru că Miele este o firmă de familie cu o vechime de peste 120 de ani. Pentru că, încă de la început, proprietarii au avut ca obiectiv să realizeze produse inovative, de o calitate deosebită. Noi încercăm ca pe clienții noștri să îi atragem în «familia Miele». Nu doar să le vindem doar un produs de calitate – pentru că avem aceste produse de calitate și inovative – ci să punem accent pe toată experiența pe care o au alături de noi. De la partea de vânzare la partea de post-vânzare, toate trebuie să se ridice la nivelul produsului”.

De ce Timișoara? „Timișorenii sunt clienți fideli, clienți care doresc produse premium. Cred că publicul din Timișoara este un public foarte educat. Poate fiind mai aproape de Occident, timișorenii cunosc mai bine aceste branduri premium, au încredere mai mare în ele și sunt mai dispuși la achiziționarea lor, în mod special Miele. Am văzut că brandul Miele este primit foarte bine. Rezultatele de vânzări din acești patru ani ne-au demonstrat că am făcut o alegere bună venind în Timișoara. Timișoara este, după capitală, următoarea în topul nostru”.

Planurile de viitor ale brandului Miele? „Există o strategie, este secretă în momentul de față. Muncim mult la ea, avem firme de research cu care colaborăm. Timișoara e mai de notorietate pentru o extindere. Acest lucru ne-a fost demonstrat și de vânzări. Avem și alte orașe în strategia noastră de extindere a rețelei. Creșterea de vânzări va fi în permanență de două cifre. Anul acesta sperăm să închidem cu peste 20%”.

Pentru cei care nu știu, Carl Miele este inventatorul mașinii de spălat. Acesta, împreună Reinhard Zinkann, a înființat în 1899 compania care îi poartă numele. De atunci, s-a insistat pe respectarea emblemei de „companie de familie”, urmașii celor doi fondatorii încă fiind proprietari și având reprezentanți în forurile interne de conducere. Principiul Miele este „Immer besser” („Mereu mai bine” – trad.), compania adresându-se clienților de pe segmentul premium al pieței, cărora le oferă în primul rând încredere.

În prezent, compania Miele este în proprietatea celei de-a patra generații a familiei fondatoare, are sediul în Gütersloh/Westphalia, Germania, operând opt filiale de producție în aceeași țară și câte una în fiecare dintre următoarele: Austria, Cehia, China și România. Compania are o forță de muncă de aproximativ 20.900 de persoane, 11.050 numai în Germania. Cifra de afaceri a companiei în anul 2020 a crescut la aproximativ 4,5 miliarde de euro, cu 70,5% vânzări în afara Germaniei. Miele este reprezentată prin filiale proprii și de importatori în aproape 100 de țări.

