Miercurea de știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi, la Humanitas Timișoara

Librăria Humanitas Timișoara vă așteaptă, pe 18 decembrie, la ora 18.00, la a patra ediție a dezbaterilor lunare ”Miercurea de știință cu Mădălin Bunoiu și invitații săi” – un dialog cu prof. univ. dr. Robert Reisz cu tema „În decembrie, despre altfel de revoluții științifice”.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara, își propune să aducă în fața publicului subiectele importante ale științei prin dialoguri accesibile care merg în profunzimea temelor alese, însoțite de recomandări de lectură.

Punctul de pornire al acestei întâlniri este cartea lui Thomas Kuhn, „Structura revoluțiilor științifice”. Larga folosire a cuvântului “paradigmă” a făcut să fie ignorată, pentru mulți, originea sa: lucrarea lui Thomas Kuhn, „Structura revoluțiilor științifice. Exemplele sale relevă momentele-cheie în dezvoltarea fizicii, legate de personalități precum Copernic, Newton, Lavoisier, Einstein sau Bohr.

Cartea a generat dezbateri vii și a condus la aplicări ale ideilor autorului în variate domenii, de la teoria literaturii la sociologie. O altă recomandare de lectură este „Cosmosapiens. Evoluția omului de la originile universului” de John Hands, o cuprinzătoare analiză a ideilor științifice actuale, de la inflația cosmică, energia întunecată și formarea Pământului până la apariția vieții, dezvoltarea cooperării și manifestările conștiinței. Ambele titluri au fost publicate în colecția Știință a Editurii Humanitas.



Robert Reisz este profesor la departamentul de științe politice al Universității de Vest din Timișoara și decan al Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării. Principalul lui domeniu de cercetare sunt politicile învățământului superior, dar a publicat articole și despre politici educaționale în general, migrație și alte teme.

Prof. Reisz este și președintele secțiunii de Sociologia Educației din cadrul Societății Sociologilor din România. De-a lungul anilor a fost cercetător la International Center for Higher Education and Research (INCHER) Kassel, Germania, la Hungarian Institute for Education Research (HIER), Budapesta, la Institute for Higher Education Research (HoF), Wittenberg, Germania și a fost bursier al Colegiului Noua Europă (NEC), București și al Collegium Helveticum din Zürich. A publicat până acum 9 cărți, 45 articole în reviste cu referenți, și 30 de capitole de cărți.



Mădălin Bunoiu este conferențiar la Facultatea de Fizică și prorector responsabil cu strategia academică al Universității de Vest din Timișoara. Autor a numeroase articole de cercetare publicate în reviste internaționale cotate ISI, cu competențe științifice în domeniul științei materialelor – creșterea și caracterizarea cristalelor, obținerea și caracterizarea materialelor cu proprietăți magnetice, Mădălin Bunoiu a manifestat o preocupare continuă pentru fizica educațională și promovarea științei în general, fiind de mai bine de doi ani autorul unei rubrici de cronică de carte de popularizare a științei în revista literară Orizont.

