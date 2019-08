Mii de bilezeni au râs și s-au distrat cu Țociu și Palade, cu prilejul Zilelor Biledului 2019

Primăria și Consiliul Local Biled le-au făcut o mare surpriză cetățenilor, duminică 25 august, cu prilejul Zilelor comunei Biled 2019.

Invitați speciali alături de ceilalți artiști au fost celebrii comedianți Romică Țociu și Cornel Palade, interpretul de muzică populară Tinu Vereșezan, precum și Călin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, și prof. Romanița Jumanca, șefa Comisiei de Cultură, din cadrul CJT, președinta Femeilor Social Democrate Timiș.

Țociu și Palade s-au urcat pe scenă la ora 18.00, în aplauzele miilor de cetățeni strânși în fața scenei din centrul localității.

Cei doi au spus glume și i-au ținut cu sufletul la gură pe cei prezenți cu poveștile loc pline de umor și au amintit că în Timiș se simt foarte bine de câte ori vin.

Ei au mai fost invitați la Festivalul ceaunelor, la Ghiroda, lângă Timișoara și a fost foarte frumos alături de bănățeni.

Călin Dobra a spus: ”Acest sfârșit de săptămână l-am încheiat alături de timișenii din Biled și alături de primarul Cristian David.

Am râs împreună cu marii actori Romică Țociu și Cornel Palade, cu care am urcat pe scenă și am admirat copiii, care au făcut un spectacol folcloric de zile mari”.

Zilele Biledului au avut loc, în perioada 24 -25 august 2019.

Alături de Tinu Vereșezan, au mai fost invitați interpreții de muzică populară Diana Selagea, Ionuț Langa, Slageana Chicheș, Liliana Latchescu, Nicușor și Vlad Marinescu.

