Mii de locuitori din Timișoara rămân fără apă caldă

Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum în ziua de miercuri, 28.09.2022, de la ora 8ºº până la ora 20ºº, la punctele termice 98, SDM, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, V. Lupu, 55, 57, 59, 62, 63 și Văcărescu.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: 16 DECEMBRIE 1989, GEN. I. DRAGALINA, I. MANIU, INTR. LUNGĂ, PREYER, BV. REGELE CAROL I, VĂCĂRESCU, N. ILIEȘU, MART. M. APRO, C. MARTIRILOR, I. S. POPOVICI, T. V. PACATEAN, D. OBRADOVICI, MAREȘ. A. AVERESCU , P-ȚA A. COTRUȘ, MART. D. JUGĂNARU, AZUGA, MART. A.F. ȘUTEU, CRIVAIA, MĂGURA, MUREȘ, MEZIAD, L.VON YBL, MUREȘ, P-ȚA VIDRARU, SALCÂMILOR, DR. I.MUREȘAN, MART. I.PARIS, VLĂDEASA, PLATANILOR, ODOBESCU, O. GOGA, N. LABIȘ, C-TIN NOICA, C. GROFȘOREANU, D. KIRIAC, ENEAS, GLAD, HEBE, L. REBREANU, R. ȘIRIANU, RANETTI, IRIS, LUCEAFĂRUL, MART. GH.CRUCERU, MUNȚILOR, SĂGEȚII, CASTANILOR, MART. O.ȚINTARU, HĂRNICIEI, INTR. IEDEREI, AL. INULUI, IZLAZ, INTR. MIERLEI G. MUSICESCU, INTR. RÂULUI, VIITORULUI, ZARAND, ONOAREI, PLANTELOR, INTR. SABINEI, A. IPATESCU, ACTORILOR, INTR. CLOPOTULUI, CURCUBEULUI, DÂMBOVIȚA, FRUCTELOR, FRUNZEI, GRĂDINII, N. LEONARD, VEGETAȚIEI, CUTEZĂTORILOR, FILATELIEI, FRATERNITĂȚII, TALĂNGII, AL. GORNIȘTILOR, N. LEONARD, P. RUSCAI, POENIȚEI, VULTURILOR, CERCEILOR, DREPTATEA, PETALELOR, ȘTIINȚEI, TEATRULUI, VEVERIȚEI, BANATUL, CITADELEI, DREPTATEA, AL. MUZICII, TRANSILVANIA, ETERNITĂȚII, I. BARAC, V. LUPU, ARH. V.VLAD, C. ȘAGULUI, STEAUA, MART. H.SPORER, BUJORILOR, IZLAZ, B. NICOLAE, ARH. D.MARCU, FLORILOR.

