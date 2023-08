Mii de spectatori au aplaudat la concertul care a încheiat International Salbek Opera Masterclass și Zilele Aradului

Gala Salbek Opera Festival, care a avut loc duminică, 27 august, în Piața Primăriei din Arad, a încheiat prima ediție a International Salbek Opera Masterclass și, totodată, Zilele Aradului.

Concertul extraordinar de operă în aer liber a fost susținut de Orchestra Filarmonicii din Arad, dirijată de David Crescenzi, alături cei trei soliști, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva, împreună cu o parte dintre cursanți.

Mulți dintre ei l-au impresionat pe tenorul Ramón Vargas: ”Știam despre cântăreții români că sunt foarte talentați și am fost dornic să descopăr aceste talente. Am fost foarte plăcut surprins de calitatea tinerilor cu care am lucrat zilele astea în România. De asemenea, sunt extrem de bucuros că am avut ocazia să fiu pe aceeași scenă cu două mari voci ale prezentului, Ruxandra Donose și Leontina Văduva. A fost cu adevărat onorant să le am alături într-un concert extraordinar, în fața a peste 2000 de spectatori, la finalul unui curs intensiv în care ne-am ajutat reciproc să evoluăm.

Mă bucur că am avut oportunitatea să studiez alături de maestrul Ramón Vargas, spunea Ivan Dikusar, unul dintre cursanți. A fost extraordinar pentru mine să am posibilitatea de a prelua de la maestru multe dintre secretele pe care el ni le-a dezvăluit pe parcursul cursului. Acest curs m-a ajutat mult pentru viitoarea carieră”.

Raluca Iolanda Malaeru a povestit cum au fost pentru ea aceste cursuri de măiestrie: ”Acest masterclass a fost atât de bine organizat încât fiecare dintre noi a putut beneficia de lucrul cu maeștrii. Maestra Leontina Văduva este o persoană foarte caldă și calmă, dar foarte exigentă. Nu lasă să se strecoare nicio greșeală în piesele lucrate și ne-a și explicat de fiecare dată de ce nu trebuie să lăsăm greșelile să devină reflexe. Ne-a exemplificat cum să ne însușim ceea ce cântăm și, mai ales, cum să fim personaje. Este uimitor cât de modestă este și cât de aproape am simțit-o de sufletul meu. Mă bucur enorm că am avut această șansă.”

Soprana Leontina Văduva spunea că un masterclass este ca o vitrină a tinerei generații: ”În România au existat voci frumoase dintotdeauna, de altfel numărul mare de tineri înscriși la acest masterclass și nivelul lor excepțional, ne-au dovedit încă o dată valoarea scolii românești de muzică și cânt. Teatrul de operă nu moare cum spun pesimiștii, evoluează. Este datoria noastră, a profesorilor, să ținem ștacheta cât mai ridicată, să îi ajutăm să înțeleagă în detaliu discursul muzical și teatral și să-i îndrumăm pe tinerii cântăreți spre cariere de succes. Colaborarea cu Filarmonica din Arad a fost un enorm avantaj al acestui masterclass. A da posibilitatea de a fi pe scenă cu o orchestră și dirijor – chiar dacă nu am putut fi toţi decât la momentul verdian final – a fost o experiență unică”.

Unul dintre cursanții care au urcat pe scenă în concertul de duminică de la Arad a fost Mihai Damian, care declara cu emoție înainte de concert: ”Zilele acestea de lucru intens mi-au dat un imbold foarte mare, m-au ambiționat, m-au făcut să cred că pot și mai mult. Doamna Ruxandra Donose este absolut magnifică, după fiecare oră de studiu cu fiecare cursant puteai să vezi o îmbunătățire enormă la fiecare. Mă bucur că am participat la acest masterclass și sunt extrem de emoționat să fiu pe aceeași scenă cu ei”.

Cum a fost pentru profesori ca, după zile intense de studiu în natură, să își vadă o parte dintre discipoli efectiv pe scenă, a povestit mezzosoprana Ruxandra Donose la finalul concertului: ”A fost atât de frumos să fii înconjurat de natură curată, pură și să te aduni într-un loc și să faci muzică! Toți tinerii cu care am lucrat au fost extraordinar de entuziaști, de pozitivi, de doritori și totul s-a desfășurat într-o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Mă bucur că am făcut parte din această poveste și mă bucur că i-am avut alături de noi și în fața publicului. Sunt convinsă că a fost o experiență din care au avut multe de învățat”.

Acesta a fost prima ediție a International Salbek Opera Masterclass, dar nu ultima, după cum spunea la finalul concertului, care a adunat mii de oameni în fața primăriei din Arad, Ana Maria Mihăescu, președintele Asociației Castel Salbek, inițiatoarea cursurilor de măiestrie de la Petriș: ”Sunt foarte bucuroasă pentru modul în care s-au desfășurat evenimentele întreaga săptămână. Pe domeniul Castelului Salbek din satul Petriș, în săptămâna care a trecut, trei profesori de renume internațional, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ramón Vargas și soprana Leontina Văduva, au lucrat intensiv cu 22 de cursanți dornici să le calce pe urme. Au lucrat zilnic ore întregi, ore de canto, de postură, de atitudine, de dicție…a fost o încântare să văd cu câtă râvnă absorb tinerii sfaturile și cunoștințele transmise de maeștri. Prin mini concertul de la castel, în prezența reprezentanților comunității locale și economice, am marcat începerea lucrărilor de conservare a castelului și a activității culturale de pe Domeniul Salbek. Cred că a fost o primă ediție de succes și acum pot spune sigur că suntem deciși să fie prima dintre multe altele care vor mai avea loc pe acest domeniu”.

International Salbek Opera Masterclass are rolul de a oferi tinerilor muzicieni șansa de a întâlni profesori remarcabili, care vor contribui la dezvoltarea lor artistică și personală și de a crea oportunități viitoare pentru ei.

Începând din 2024, Salbek Opera festival va propune pentru prima dată în România un eveniment de tipul opera picnic festival și va fi primul festival care va invita instituții cu rang de operă națională din România și din țările vecine, pentru a-și prezenta producțiile în fața unui public de elită sub o formă originală.

