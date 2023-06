Milionarul Romeo Dunca, președintele CJ Caraș-Severin, riscă să rămână fără licența de pilot, după un incident aviatic

Romeo Dunca, milionarul banatean care conduce Consiliul Judetean Caras-Severin, a fost protagonistul unui nou incident cu aparatul de zbor pe care-l are in dotare, incident care, de aceasta data, l-ar putea lasa fara licenta de navigator aerian.

Astfel, astazi, in jurul orei 15, Politia Tranporturi Timisoara a fost sesizata, printr-un apel la 112, ca un elicopter efectueaza acrobatii deasupra caselor din Remetea Mare, mult mai jos decat limita celor 100 de metri impusa de legislatia in domeniu.

Cazul a fost preluat de comisarul sef Mihai Serbanescu, care a contactat turnul de zbor de la Aeroportul International Timisoara pentru a verifica identitatea pilotului.

In conditiile in care operatorii din turn nu aveau cunostinta despre vreao aeronava ridicata de la sol in aria de competenta, au intrat in legatura cu pilotul elicopterului de la Remetea. A raspuns Romeo Dunca, relaxat, care a explicat ca este intr-o misiune impreuna cu reprezentantii ENEL.

„Am sunat la Politia Transporturi, iar un politist a efectuat primele verificari. L-au luat pe Romeo Dunca prin turnul de control, ca de ce sperie satenii prin acrobatiile sale aeriene, iar presedintele CJ Caras-Severin a raspuns ca are contract cu ENEL pentru a verifica liniile de inalta tensiune. Am solicitat sa aduca, daca exista, contractul ca verifica linia de inalta tensiune, altfel ii voi face o plangere penala pentru ca a coborat mai jos de 100 de metri. S-a rotit mult deasupra caselor tiganilor, pentru spectacol, probabil, in conditiile in care verificarile se refera la zonele inaccesibile auto, nu pe strada 3 din Remetea Mare”, ne-a dezvaluit unul dintre martorii oculari.

La randul sau, comisarul sef Mihai Serbanescu a dat asigurari ca s-a intocmit o fisa de interventie pentru aspectele sesizate, iar ulterior sesizarii penale, se va solicita documentatia care sa ateste veridicitatea celor comunicate de turnul de control.

„Nu pot sa ma pronunt, insa sunt convins ca se va lamuri”, a precizat politistul care se ocupa de caz.

Deocamdata, Romeo Dunca nu a raspuns solicitarii Impact Press de a prezenta un punct de vedere vizavi de incidentul de azi. Potrivit legislatiei in vigoare, in cazul in care se va dovedi ca Romeo Dunca nu a respectat regulile de zbor, pornind de la neautorizarea de catre turnul de control si pana la zborul la altitudine foarte joasa, deasupra unei zone locuite, acesta risca primirea unei amenzi si suspendarea licentei de pilot, scrie impactpress.ro.

